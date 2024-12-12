新北年貨大街移師三重一村 忠孝碼頭加開年貨限定航班

年節將至，新北市府舉辦的年貨大街，是不少民眾採購選擇之一，今年經發局將與水利局高灘處、文化局合作，移師空軍三重一村擴大舉辦，忠孝碼頭也將開設年貨限定航班，希望能將北市大稻埕碼頭迪化街人潮引入新北，年貨大街日期預計明年1月初對外公布。

新北市年貨大街每年集結新北各地特產、南北年貨、應景水果和生鮮漁貨等，吸引不少民眾前來採購；去年新北帶領業者前往捷運台北站搶攻南北旅客商機，今年則回防新北熱門景點空軍三重一村，打造濃濃眷村氣息的年貨大街。

新北市經發局說，2025年貨大街與水利局高灘地工程管理處及文化局共同合作，到空軍三重一村擴大辦理，除年貨市集外，結合2024新北嚴選得獎商家推出圍爐餐宴；另忠孝碼頭也將開設年貨限定航班，直達大稻埕碼頭，吸引迪化街人潮前來。

經發局表示，近2年新北年貨大街都帶領25個新北嚴選得獎商家到人流數較高的捷運站辦理聯合展售，搶攻來往旅客商機，如112年於板橋捷運站及113年於台北捷運站辦理，分別吸引逾1萬人次參與及創造近百萬營業額。

經發局指出，為讓新北年貨大街發展獨有特色，114年首度嘗試結合文化場域「空軍三重一村」辦理，以眷村年味及圍爐為主題，期望吸引更多人前往。活動確切日期預計在明年1月初公告。