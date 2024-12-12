快訊

2024日本年度漢字「金」！金錢焦慮、政治金權醜聞的一年

台中男酒駕高速猛撞「酒測值0.98」 老翁被撞飛死亡3人受傷

館長大嗑新品披薩、網喊「拒吃」！ 達美樂小編嚇壞急澄清：沒有合作

聽新聞
0:00 / 0:00

新北年貨大街移師三重一村 忠孝碼頭加開年貨限定航班

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市年貨大街每年吸引不少民眾參與。圖／新北經發局提供
新北市年貨大街每年吸引不少民眾參與。圖／新北經發局提供

年節將至，新北市府舉辦的年貨大街，是不少民眾採購選擇之一，今年經發局將與水利局高灘處、文化局合作，移師空軍三重一村擴大舉辦，忠孝碼頭也將開設年貨限定航班，希望能將北市大稻埕碼頭迪化街人潮引入新北，年貨大街日期預計明年1月初對外公布。

新北市年貨大街每年集結新北各地特產、南北年貨、應景水果和生鮮漁貨等，吸引不少民眾前來採購；去年新北帶領業者前往捷運台北站搶攻南北旅客商機，今年則回防新北熱門景點空軍三重一村，打造濃濃眷村氣息的年貨大街。

新北市經發局說，2025年貨大街與水利局高灘地工程管理處及文化局共同合作，到空軍三重一村擴大辦理，除年貨市集外，結合2024新北嚴選得獎商家推出圍爐餐宴；另忠孝碼頭也將開設年貨限定航班，直達大稻埕碼頭，吸引迪化街人潮前來。

經發局表示，近2年新北年貨大街都帶領25個新北嚴選得獎商家到人流數較高的捷運站辦理聯合展售，搶攻來往旅客商機，如112年於板橋捷運站及113年於台北捷運站辦理，分別吸引逾1萬人次參與及創造近百萬營業額。

經發局指出，為讓新北年貨大街發展獨有特色，114年首度嘗試結合文化場域「空軍三重一村」辦理，以眷村年味及圍爐為主題，期望吸引更多人前往。活動確切日期預計在明年1月初公告。

新北市年貨大街每年吸引不少民眾參與。圖／新北經發局提供
新北市年貨大街每年吸引不少民眾參與。圖／新北經發局提供

年貨大街 碼頭

延伸閱讀

明日閱讀學校評選 新北雙溪高中等23校獲推薦

3警控女科長霸凌逾5成請調 新北警：調查完畢查無事實

新北30位技職青年大使赴美 學生自己設計課程大秀專業

新北某國中連2起墜樓意外 教育局長：全力安定師生的心

相關新聞

0403地震後受損嚴重 只花7個月…新北環狀線今中午恢復全線通車

0403地震造成新北環狀線9跨鋼箱梁位移及139項設施受損，導致板橋站-中和站無法營運，新北捷運局原預估復原工程須花1年...

內湖行善社宅排水孔溢髒水 都發局急清管線驚見「完整肉排」

台北市內湖區行善社宅傳出排水孔溢出髒水，住戶直呼猶如在下水道？都發局表示，接獲通報後，第一時間緊急處理，卻在清理2樓公共...

歷7次流標、 施工創6大不可能 淡江大橋估明年底完工

串聯新北市淡水、八里端的淡江大橋，工程進度已達77%，預計明年底完工，2026年上半年通車。交通部長陳世凱昨視察指出，淡...

中和區公所某主管被爆料找同仁麻煩 區長：一定會調查

勞動部北分署日前爆出霸凌事件，引發社會關注，如今有民眾指控，中和區公所某主管不適任現職，看似每天拚命加班，實則找同仁麻煩...

台北馬拉松12月15日登場 起點至終點沿途交管

2024台北馬拉松15日登場，共計2.8萬人參加。台北市警察局交通警察大隊今天表示，為維護活動周邊秩序，當天自起點市民廣...

新北耶誕城演唱會今起彩排 迷妹頂寒風「等帥哥出現」

新北市耶誕城演唱會將於14、15兩日舉辦，今下午開始進行演唱會彩排，不少年輕男女頂著20度以下寒風，在市民廣場演唱會前等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。