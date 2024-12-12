快訊

台灣寶可夢中心推日本超夯「馬賽克」新品！祭排隊規則 網：又要被搶翻了

天冷睡覺棉被怎麼蓋最暖？睡前鋪棉被「4招」放大蓄熱效果

獨／台中紅白單案大辦涉瀆職警 涉案警群組炮轟「1事」是禍首

0403地震後受損嚴重 只花7個月…新北環狀線今中午恢復全線通車

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜表示，環狀線今天中午12點恢復通車。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜表示，環狀線今天中午12點恢復通車。記者江婉儀／攝影

新北市長侯友宜今天前往確認環狀線營運測試狀況，宣布今天中午12點恢復全線通車。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜今天前往確認環狀線營運測試狀況，宣布今天中午12點恢復全線通車。記者江婉儀／攝影

0403地震造成新北環狀線9跨鋼箱梁位移及139項設施受損，導致板橋站-中和站無法營運，新北捷運局原預估復原工程須花1年2個月，施工團隊提早半年修復完成，今天中午12點恢復全線營運。議員建議，如今環狀線每日運量只有3萬人次，可以多舉辦活動，吸引民眾參與，也提高民眾信心。

環狀線復原工程方案經過專家學者仔細審查，原初估修復時間達14個月，經團隊不斷努力、檢討工進、增加多組工班人力等方式，有效加快修復進度，3個月完成9跨鋼箱梁復位，總共更換1438片軌道基鈑、復原軌道長1050公尺、更換電纜4萬1500公尺。供電、通訊、號誌纜線、水環纜線、22kv高壓電纜全數更新完成。

侯友宜說明，環狀線因為地震後受損非常嚴重，過去台灣都沒看過，工程團隊將工期縮短成6個月，完成靜態動態測試，今天搭乘環狀線非常平穩，預計在今天中午12點恢復全線通車，鼓勵民眾來搭乘。

針對噪音問題，侯友宜表示，剛好這幾天在做動態測試，尤其轉彎處非常容易造成噪音，帶給市民困擾，謝謝市民體諒，已經恢復正常，相信可以減少大部分噪音。

侯友宜表示，此次也記取經驗，特別把盤式支乘的強度增強66%，還有在拉拔裝置、防落橋設置第二道防線，並把鋼箱梁做雙重保護機制，在大地震來時，更能確保萬無一失，也是這次施工最主要的重點，地面施工設置都已拆除。

捷運局長李政安說明，環狀線修復工程248天內共召開67場次會議，6月專家學者會議確定復原工程方案後，第一跨簡支梁8月18日復位、11月20日最後三跨連續梁也一次到位，為確保不再位移，設置雙重保護機制，除了全面更換為優化的盤式支承設施外、也增設永久防落橋及抗拉拔裝置為第二道防線。環狀線恢復正常班距尖峰時段5至7分鐘、離峰時段8至10分鐘。

新北市議員山田摩衣表示，提早半年通車值得肯定，但還是可以多測試一段時間，再讓民眾搭乘比較安心。市議員張嘉玲表示，能趕在這麼短的時間恢復通車很棒，通勤族上班上課很需要，大家很期待趕快通車，噪音問題也要求捷運公司好好跟住戶道歉溝通，另針對運量問題，地震前環狀線一天有6萬人次運量，地震後掉到3萬人次，建議可在板橋-中和站舉辦活動，吸引周邊民眾參與。

新北市長侯友宜表示，環狀線今天中午12點恢復通車。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜表示，環狀線今天中午12點恢復通車。記者江婉儀／攝影

地震 環狀線

延伸閱讀

新北環狀線修復完成 侯友宜：今中午12點恢復全線通車

環狀線通車前測試...測到清晨干擾安寧引民怨 新北捷運道歉

施政滿意度提升到53% 侯友宜：謝謝民眾的鼓勵、鞭策

母女遭詐報案被譏諷 侯友宜籲警：一句話一個眼神都能帶來安慰　

相關新聞

0403地震後受損嚴重 只花7個月…新北環狀線今中午恢復全線通車

0403地震造成新北環狀線9跨鋼箱梁位移及139項設施受損，導致板橋站-中和站無法營運，新北捷運局原預估復原工程須花1年...

內湖行善社宅排水孔溢髒水 都發局急清管線驚見「完整肉排」

台北市內湖區行善社宅傳出排水孔溢出髒水，住戶直呼猶如在下水道？都發局表示，接獲通報後，第一時間緊急處理，卻在清理2樓公共...

歷7次流標、 施工創6大不可能 淡江大橋估明年底完工

串聯新北市淡水、八里端的淡江大橋，工程進度已達77%，預計明年底完工，2026年上半年通車。交通部長陳世凱昨視察指出，淡...

緊鄰雙捷運！三重段社會住宅今開工 打造4種房型440戶

社會住宅需求僧多粥少，緊鄰雙捷運的新北「三重區三重段停車場及青年社會住宅」今開工，將打造440戶居住單元，包括經濟房型4...

北市府動支「救命錢」！二備金修公廁 議員駡：想用就用

台北市長蔣萬安114年總預算，其中俗稱「救命錢」的第二預備金編列7.4億元，維持近3年編列的數字。但台北市議員認為今年二...

新北環狀線修復完成 侯友宜：今中午12點恢復全線通車

新北環狀線受0403地震影響，造成9跨鋼箱梁位移，新北市長侯友宜今天前往板新站至中和站視察確認目前列車運轉測試情形，侯友...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。