0403地震後受損嚴重 只花7個月…新北環狀線今中午恢復全線通車

新北市長侯友宜今天前往確認環狀線營運測試狀況，宣布今天中午12點恢復全線通車。記者江婉儀／攝影

0403地震造成新北環狀線9跨鋼箱梁位移及139項設施受損，導致板橋站-中和站無法營運，新北捷運局原預估復原工程須花1年2個月，施工團隊提早半年修復完成，今天中午12點恢復全線營運。議員建議，如今環狀線每日運量只有3萬人次，可以多舉辦活動，吸引民眾參與，也提高民眾信心。

環狀線復原工程方案經過專家學者仔細審查，原初估修復時間達14個月，經團隊不斷努力、檢討工進、增加多組工班人力等方式，有效加快修復進度，3個月完成9跨鋼箱梁復位，總共更換1438片軌道基鈑、復原軌道長1050公尺、更換電纜4萬1500公尺。供電、通訊、號誌纜線、水環纜線、22kv高壓電纜全數更新完成。

侯友宜說明，環狀線因為地震後受損非常嚴重，過去台灣都沒看過，工程團隊將工期縮短成6個月，完成靜態動態測試，今天搭乘環狀線非常平穩，預計在今天中午12點恢復全線通車，鼓勵民眾來搭乘。

針對噪音問題，侯友宜表示，剛好這幾天在做動態測試，尤其轉彎處非常容易造成噪音，帶給市民困擾，謝謝市民體諒，已經恢復正常，相信可以減少大部分噪音。

侯友宜表示，此次也記取經驗，特別把盤式支乘的強度增強66%，還有在拉拔裝置、防落橋設置第二道防線，並把鋼箱梁做雙重保護機制，在大地震來時，更能確保萬無一失，也是這次施工最主要的重點，地面施工設置都已拆除。

捷運局長李政安說明，環狀線修復工程248天內共召開67場次會議，6月專家學者會議確定復原工程方案後，第一跨簡支梁8月18日復位、11月20日最後三跨連續梁也一次到位，為確保不再位移，設置雙重保護機制，除了全面更換為優化的盤式支承設施外、也增設永久防落橋及抗拉拔裝置為第二道防線。環狀線恢復正常班距尖峰時段5至7分鐘、離峰時段8至10分鐘。