緊鄰雙捷運！三重段社會住宅今開工 打造4種房型440戶

社會住宅需求僧多粥少，緊鄰雙捷運的新北「三重區三重段停車場及青年社會住宅」今開工，將打造440戶居住單元，包括經濟房型40戶、1房型278戶、2房型84戶、3房型38戶，並規畫汽車車位151格、機車車位460格，也引進身心障礙者社區日間照顧中心及社區長照機構等公益空間。

新北市長侯友宜今天到場主持開工典禮表示，這次社宅地點極佳，緊鄰捷運等大眾運輸，蓋出來要吸引人來著，周邊房價傳出已開出一坪百萬價碼，市府會再與中央合作，興建更多社宅，滿足民眾需求，實現居住正義。

侯友宜也說，社宅預計118年完工，屆時他已經不在了，但他要求社宅興建單位一定要把品質做到最好，不能輸給隔壁潤泰建設的案件。

城鄉局指出，新北市社會住宅優先以大眾捷運系統周邊作為選址基地，而三重段社宅西臨水漾路一段、東臨福祉街，鄰近台北捷運及桃園機場捷運三重站，步行2分鐘即可到達，周邊已有新北市聯合醫院三重院區、三重國民運動中心及新北大都會公園，有極佳的生活機能及交通便利性。

建物也將取得綠建築、智慧建築及耐震等認證標章，納入無障礙通用及BIM規劃設計概念，並以2050年淨零排放目標達建築能效1級以上節能減碳設計，為市民打造機能便捷、全齡安居的青年社會住宅。

城鄉局說，三重段社會住宅將循住宅法相關規定採「只租不售」的方式興建，並適用「租金分級」新制，依申請人「所得及是否符合弱勢身份」而訂分為不同租金，並將提送住宅諮詢審議委員會審議，後續由新北市住宅及都市更新中心招租時公告，完工後民眾可至新北市住宅及都市更新中心官網洽詢相關資訊。

侯友宜說，新北持續透過都更分回、容積獎勵捐贈、整體開發等多元取得方式興辦，並與中央合作增加社宅量能，目前已合作興辦社宅短期達3.3萬戶，三重區已完工、興建及規畫設計中達4085戶，市府未來將持續推動社宅量能，於整體開發區畫設至少5%社福用地興建社會住宅，以達長期4.5萬戶目標，讓社會住宅遍布於多個行政區，照顧更多不同族群的居住權益，落實居住正義的願景。