快訊

台灣寶可夢中心推日本超夯「馬賽克」新品！祭排隊規則 網：又要被搶翻了

天冷睡覺棉被怎麼蓋最暖？睡前鋪棉被「4招」放大蓄熱效果

獨／台中紅白單案大辦涉瀆職警 涉案警群組炮轟「1事」是禍首

聽新聞
0:00 / 0:00

緊鄰雙捷運！三重段社會住宅今開工 打造4種房型440戶

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市「三重區三重段停車場及青年社會住宅」今開工，新北市長侯友宜出席主持典禮。記者葉德正／攝影
新北市「三重區三重段停車場及青年社會住宅」今開工，新北市長侯友宜出席主持典禮。記者葉德正／攝影

社會住宅需求僧多粥少，緊鄰雙捷運的新北「三重區三重段停車場及青年社會住宅」今開工，將打造440戶居住單元，包括經濟房型40戶、1房型278戶、2房型84戶、3房型38戶，並規畫汽車車位151格、機車車位460格，也引進身心障礙者社區日間照顧中心及社區長照機構等公益空間。

新北市長侯友宜今天到場主持開工典禮表示，這次社宅地點極佳，緊鄰捷運等大眾運輸，蓋出來要吸引人來著，周邊房價傳出已開出一坪百萬價碼，市府會再與中央合作，興建更多社宅，滿足民眾需求，實現居住正義。

侯友宜也說，社宅預計118年完工，屆時他已經不在了，但他要求社宅興建單位一定要把品質做到最好，不能輸給隔壁潤泰建設的案件。

城鄉局指出，新北市社會住宅優先以大眾捷運系統周邊作為選址基地，而三重段社宅西臨水漾路一段、東臨福祉街，鄰近台北捷運及桃園機場捷運三重站，步行2分鐘即可到達，周邊已有新北市聯合醫院三重院區、三重國民運動中心及新北大都會公園，有極佳的生活機能及交通便利性。

建物也將取得綠建築、智慧建築及耐震等認證標章，納入無障礙通用及BIM規劃設計概念，並以2050年淨零排放目標達建築能效1級以上節能減碳設計，為市民打造機能便捷、全齡安居的青年社會住宅。

城鄉局說，三重段社會住宅將循住宅法相關規定採「只租不售」的方式興建，並適用「租金分級」新制，依申請人「所得及是否符合弱勢身份」而訂分為不同租金，並將提送住宅諮詢審議委員會審議，後續由新北市住宅及都市更新中心招租時公告，完工後民眾可至新北市住宅及都市更新中心官網洽詢相關資訊。

侯友宜說，新北持續透過都更分回、容積獎勵捐贈、整體開發等多元取得方式興辦，並與中央合作增加社宅量能，目前已合作興辦社宅短期達3.3萬戶，三重區已完工、興建及規畫設計中達4085戶，市府未來將持續推動社宅量能，於整體開發區畫設至少5%社福用地興建社會住宅，以達長期4.5萬戶目標，讓社會住宅遍布於多個行政區，照顧更多不同族群的居住權益，落實居住正義的願景。

新北市「三重區三重段停車場及青年社會住宅」今開工。記者葉德正／攝影
新北市「三重區三重段停車場及青年社會住宅」今開工。記者葉德正／攝影

機場捷運 社會住宅

延伸閱讀

施政滿意度提升到53% 侯友宜：謝謝民眾的鼓勵、鞭策

母女遭詐報案被譏諷 侯友宜籲警：一句話一個眼神都能帶來安慰　

王金平兩岸和平倡議 侯友宜：交流要對等用和平往前走

班班喝鮮奶變班班保久乳 侯友宜呼籲推動前應提早溝通

相關新聞

0403地震後受損嚴重 只花7個月…新北環狀線今中午恢復全線通車

0403地震造成新北環狀線9跨鋼箱梁位移及139項設施受損，導致板橋站-中和站無法營運，新北捷運局原預估復原工程須花1年...

內湖行善社宅排水孔溢髒水 都發局急清管線驚見「完整肉排」

台北市內湖區行善社宅傳出排水孔溢出髒水，住戶直呼猶如在下水道？都發局表示，接獲通報後，第一時間緊急處理，卻在清理2樓公共...

歷7次流標、 施工創6大不可能 淡江大橋估明年底完工

串聯新北市淡水、八里端的淡江大橋，工程進度已達77%，預計明年底完工，2026年上半年通車。交通部長陳世凱昨視察指出，淡...

緊鄰雙捷運！三重段社會住宅今開工 打造4種房型440戶

社會住宅需求僧多粥少，緊鄰雙捷運的新北「三重區三重段停車場及青年社會住宅」今開工，將打造440戶居住單元，包括經濟房型4...

北市府動支「救命錢」！二備金修公廁 議員駡：想用就用

台北市長蔣萬安114年總預算，其中俗稱「救命錢」的第二預備金編列7.4億元，維持近3年編列的數字。但台北市議員認為今年二...

新北環狀線修復完成 侯友宜：今中午12點恢復全線通車

新北環狀線受0403地震影響，造成9跨鋼箱梁位移，新北市長侯友宜今天前往板新站至中和站視察確認目前列車運轉測試情形，侯友...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。