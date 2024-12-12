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北市府動支「救命錢」！二備金修公廁 議員駡：想用就用

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市公園內公廁。示意圖。報系資料照
台北市公園內公廁。示意圖。報系資料照

台北市長蔣萬安114年總預算，其中俗稱「救命錢」的第二預備金編列7.4億元，維持近3年編列的數字。但台北市議員認為今年二備金動支情形，很多局處動支後都沒有向議會說明，例如公園處整修公廁、建城140周年系列活動也動用二備金。北市主計處表示，會與相關局處聯繫，向議會補充資料並說明。

議員洪婉臻指出，二備金的動支，其中包括公園處優質公園推動計畫，改善10座公園的公廁，要提升公廁品質，但她覺得公廁還是不及格，公園處也沒有向議會說明，還有路燈的維護，也用二備金，但議員手上都沒有資料；另外，體育局的場館、訓練補助金，花了什麼錢，也都應該向議會說明。

議員林杏兒表示，像台北市建城140周年系列活動，市府不會今年才知道台北建城140周年，應該去年就知道，但為什麼沒有編列正式預算，卻用二備金，用了之後也應該讓議員知道如何使，像之前北投有辦140年建城活動，送的紀念品才發15份，這些活動為什麼要用到二備金，應該說清楚。

議員何孟樺指出，二備金使用最多的是青年局，她知道青年局的成立很倉促，但用的錢最多，應該是用追加預算，而不是動用二備金，市府動支二備金應該謹慎使用，不要當成是市長的「小金庫」。議員張文潔也認為，觀傳局也使用二備金，包括國慶晚會，自己都沒有錢嗎？想用就用。

因目前議會財建委員會正審查主計處預算，認為今年動支二備金的情形，沒有好好向議會說明，決定先將114年蔣萬安的二備金暫擱，等說明動支情形後再續審。主計處長鄭瑞成指出，市府動支二備金很嚴謹，會根據流程和審查機制，相關局處符合規定才准動用，不然會退回，加強把關。

另外，鄭瑞成說，凡經市長核准動支的二備金，每個月會將動支情形上網公告，數額表會送議會審議，請議員放心，也會通知局處，補充資料向議員說明。 至於二備金用於公廁維護，鄭瑞成說，因市長裁示改造12座公園，還有10座未完成，市長下令年底前須完成，才動用二備金，希望把公廁品質提升。

公廁 議員

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