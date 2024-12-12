內湖行善社宅排水孔溢髒水 都發局急清管線驚見「完整肉排」

台北市內湖區行善社宅傳出排水孔溢出髒水，住戶直呼猶如在下水道？都發局表示，接獲通報後，第一時間緊急處理，卻在清理2樓公共管線的堵塞物時，發現固化油垢、廚餘、菜渣、麵包，甚至一片完整肉排，這些都是住戶不當處理生活廢棄物所致。

都發局表示，現場物業管理人員12月4日接獲住戶通報後，第一時間前往協助排除屋內狀況，並通報都發局邀集專業廠商至現場勘查，尋找堵塞處及實際根源。

都發局坦言，因排水管堵塞過深又涉及公共管線，需較多時間協調相關專業排程處理，目前除完成住戶端疏通外，並已完成主幹管線徹底疏通及環境清潔，現場已恢復正常使用。

都發局指出，在2樓公共管線排除堵塞時，發現管內不只一般淤積，還有家戶排出的固化油垢、廚餘、菜渣、麵包、完整肉排等汙物，且範圍擴及2樓水平幹管、2樓到1樓的垂直及地下層垂直等幹管，皆有住戶不當處理生活廢棄物造成堵塞。

至於受影響住戶初估損失10萬元，都發局表明後續如有具體財物損失求償，都發局將邀集第三方公正單位評估，除與受損住戶協商外，並追究不當使用住戶的責任。