歷7次流標、 施工創6大不可能 淡江大橋估明年底完工

串聯新北市淡水、八里端的淡江大橋，工程進度已達77%，預計明年底完工，2026年上半年通車。交通部長陳世凱昨視察指出，淡江大橋也能帶來觀光效益，預估每天可帶動2.4萬至2.5萬人次，70層樓高的主橋塔也可成台灣跨年煙火新亮點。

新北市府發言人李利貞指出，2020年即以施工中的淡江大橋，施放跨河煙火，市長侯友宜想法是，規畫煙火秀或以光雕方式，打造淡江大橋如雪梨大橋的國際地標，期待交通部給新北更多支持，一起為交通建設打拚。

淡江大橋2019年開工，交通部公路局北區公路新建工程分局第三工務段長鄭閔中說，明年3月預計淡水端閉合，7月完成主橋塔U53，9月完成八理端閉合，年底就能連接淡水、八里兩岸。

淡江大橋為普立茲克建築大師「札哈哈蒂」遺作，也是目前世界最大單塔不對稱斜張橋，設計特殊，施工困難重重，更歷經7次流標。施工單位工信工程副總裁陳煌銘透露，施工過程共創下6個不可能，缺工影響，曾整個工班跑光，最後是訓練移工拿到執照才得以解決。

陳煌銘說，不對稱單塔斜張橋施工困難，主橋塔基礎開挖約有1個國小操場大，原設計以地下室開挖，後改為2層環型支撐變露天開採才能符合進度要求；且淡江大橋橋墩隨著高度有3D曲面變化，困難度非常高。