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北市社宅將試辦登記平台

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導

台北市目前營運中社宅共28處6672戶，目前4成社宅保留給弱勢戶，採評點制，一般戶採抽籤制，但各社宅登記申請並未統一，議員建議應盡快研擬「輪候制」，都發局表示，明年會先試辦統一登記平台，透過民眾登記需求及數據，作為參考依據。

現行社宅登記並未統一，而是當有社宅招租，民眾就要重新登記抽籤，必須隨時留意招租訊息，長期下來疲於奔命，徒增困擾，外界也呼籲應採輪候制。

都發局表示，研究團隊日前討論「輪候制」，採積分愈高愈容易入住，因弱勢戶已有評點機制，不會失去權益，但對單身青年、一般租屋需求家庭等族群，恐難獲較高積分，反而抽籤制更有機會，因此研究團隊建議可優先建置社宅統一登記平台，進一步知道輪候制應規畫的具體內容。

議員苗博雅表示，社宅申請應盡量以降低民眾不便為優先，採輪候制統一開放民眾申請排隊，再根據身分別積分排序，如果排到的社宅不符民眾需求，也可有其他配套，或是依照順位往下分配。

議員陳怡君提醒，無論是統一登記平台或是輪候制，都應協助資訊弱勢及長輩瞭解制度內容、登記方式，對於採輪候制仍遞補不上的民眾，也應主動提供包租代管參考，協助有居住需求的民眾找到好房子，落實留住人口，感受北市好住、宜居形象。

團隊 社宅 議員

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