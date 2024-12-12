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三芝2公園待修 減列經費惹議

聯合報／ 記者劉懿萱／新北報導
新北市三芝區兒三公園汰換的體健設施及損壞的牌面燈桿，就堆置在公園內，有礙觀瞻。圖／議員鄭宇恩辦公室提供
新北市三芝區兒三公園汰換的體健設施及損壞的牌面燈桿，就堆置在公園內，有礙觀瞻。圖／議員鄭宇恩辦公室提供

新北市議會正審查2025年度預算，民代指出，三芝區兒二公園、兒三公園屢遭民眾反映地磚因竄根不平，還有髒亂、地滑問題，公所不檢討反而自行減列明年度公園綠美化經費。三芝區長賴小萍說，兒二公園待路樹移植後，明年初將重鋪地坪。

市議員鄭宇恩說，今年8月會同公所會勘兒二公園破損地磚，公所稱預算不足，至今遲未進場修復；更有民眾在社群抱怨兒三公園是三芝最髒公園，實際勘查發現，公所日前汰換下來的體健設施，還有損壞牌面燈桿堆置在公園內，有礙觀瞻。

此外，兒三公園內路面生苔嚴重、入夜後公園內漆黑一片，嚴重影響市民安全。鄭宇恩說，據三芝區公所2025年預算書，涉及公園綠地綠美化費用共2筆，其中一筆「路燈、公園及綠地水電費」編列358萬餘元，相較今年減列48萬元；另一筆「公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用」編列1254萬餘元，相較今年減列20萬元，整體可用於公園費用減少4%。

鄭宇恩強調，三芝公園綠地相較其他行政區少，氣候潮濕多雨，公園維護費用原就不足，環境髒亂及設施損壞改善效率也多遭地方詬病，公所屢稱經費不足支應，卻又自刪預算，要求市府加以督促及導正。

賴小萍說，兒二公園待路樹移植後，將重鋪地磚，經費編入明年度預算，待路樹就定位後明年初將重鋪。兒三公園讓民眾覺得髒亂，賴認為是因有部分路樹在颱風過後傾倒，已清理完畢。

綠美化 路樹

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