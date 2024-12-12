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「生態薪水」鼓勵 新北友善農耕擴增

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導
29歲陳韻竹（右）與丈夫返鄉後，跟著父親陳國志復耕水梯田，透過專業記錄田間生態畫面，在農場周圍設置紅外線相機，觀察並記錄野生動物。圖／新北市農業局提供
29歲陳韻竹（右）與丈夫返鄉後，跟著父親陳國志復耕水梯田，透過專業記錄田間生態畫面，在農場周圍設置紅外線相機，觀察並記錄野生動物。圖／新北市農業局提供

為推動友善農耕，新北農業局推動「重要棲地生態服務給付計畫」，鼓勵農友兼顧營生與生態保育，計畫2021年開辦，參與者每公頃最高可獲7萬元「生態薪水」，農友保護瀕危物種及重要棲地，也能獲得資金支持。

今年相較於2021年通過件數成長逾7.7倍，從4區擴大為6區，生態薪水累計發出逾300萬元，未來預計擴大到8區。

新北農業局長諶錫輝昨在市政會議以「三生永續」為主題，說明從生產、生活及生態推動永續農業成果，諶表示，為維持生態系統平衡，農業局以「共生共榮」為理念，2021年起配合中央辦理「重要棲地生態服務給付推動計畫」，參與者每公頃最高可獲得7萬元的生態薪水。

農業局統計，計畫開辦以來，累計通過150件。稻農陳國志去年參加新北市生態給付計畫，今年女兒陳韻竹也加入，父女攜手重新復耕將水梯田，今年度更獲棲地營造給付。

29歲陳韻竹與丈夫原先開設影像公司，返鄉後跟著陳國志一起復耕水梯田，發揮影像專業，記錄田間生態畫面，在農場周圍設置紅外線相機，觀察並記錄野生動物，拍攝到藍鵲、高山鯝魚、保育類柴棺龜等。

陳韻竹從農後第一件就是學除草，她笑說，當時什麼都不會，第一次背除草機手顫抖不已，指甲斷得亂七八糟。棲地復育過程很艱辛，幸好有農業局生態薪水補貼，鼓舞她往下走，希望能讓水梯田的美被更多人看見。

北農 永續 生態保育

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