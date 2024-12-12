北市文創基金跳票？ 擬明年啟動補助

台北市長蔣萬安選前拋出讓文化城市成為台北標誌，要建置10億元「文創產業投資基金」來扶持文創產業。議員卻質疑政見跳票，北市相關自治條例沒一項可運用在投資上。文化局回應，將採市府先補助、文化內容策進院後投資「先補後投」的合作模式。

選前蔣萬安提出「文創產業投資基金」，投資標的包含藝文展演、文化科技、永續設計、影視、音樂等領域，引導民間資金擴大投資。文化局去年啟動評估，資金由北市府每年投入1億元，包含文化設施發展基金8千萬元、產業發展基金2千萬元，逐年累積至10億元。

民進黨議員林延鳳說，她找了文化設施發展基金收支保管及運用自治條例、產業發展基金收支保管及運用自治條例，均無可運用在投資的規範，反而都是補助或支出。蔣萬安要為政見負責，做不到就跟中央合作把餅做大。

文化局長蔡詩萍指出兩大困難處，一是基金來源，在創投市場上，10億元是非常少的金額，北市府也不可能如中央文策院有上百億元，其次是政府投資，會牽扯複雜的股權、分潤問題。

北市府與文策院合作，10月15日已簽合作意向書。蔡詩萍說，文化局與產發局出資先獎勵與補助台北的文創、藝文、新創團體，文策院再從中挑選潛力專案來投資，目前已有數案將審議。

文化局表示，協同文策院的投資政策，引進民間資源投入北市文創產業，目前文創產業投資基金有1億元資金，預計明年啟動補助。

台北教育大學文化創意產業經營學系教授林詠能表示，「先補後投」是育成階段的分工，北市府扮演0到1的「育」角色，讓創業者概念變成可行，文策院則是1至100的「成」投、融資策略，能促進民間發展意願；之後建議政府補足學界畢業生與產業界的接合，未來人才進入業界可滿足產業需求。