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行善社宅公共管線有廚餘釀溢髒水 北市疏通究責

中央社／ 台北11日電

台北市都市發展局今天表示，內湖區行善社宅住戶投訴屋內排水孔溢出髒水，經查在2樓公共管線發現廚餘、肉排等物，已協助排除，將追究不當使用住戶的責任。

媒體報導，行善社宅有住戶投訴屋內排水孔溢出髒水，且改善進度緩慢。

對此，都發局發布新聞資料指出，接獲住戶通報後就在第一時間派員協助，並於2樓公共管線排除堵塞物，已恢復正常使用，將向各社宅住戶宣導應妥善處理廢棄物，避免類似情形再發生。

都發局表示，此案經物業管理員接獲通報後，就即刻協助排除屋內狀況，並通報都發局邀專業廠商勘查，尋找堵塞處及發生原因，因排水管堵塞過深又涉及公共管線，需要較多時間協調專業人員排程處理。

有關損失處理，都發局指出，目前除完成住戶端疏通，並完成主幹管線徹底疏通及環境清潔，已恢復正常使用，媒體報導受影響住戶初估損失約新台幣10萬元，後續若要求償具體財物損失，將邀第三方公正單位評估，除與受損住戶協商之外，會追究不當使用住戶的責任。

都發局表示，此案在2樓公共管線排除堵塞時，發現管內除一般淤積且有家戶排出的固化油垢、廚餘、菜渣、麵包、完整肉排等物，範圍擴及2樓水平幹管、2樓到1樓的垂直及地下層垂直等幹管，研判有住戶不當處理廢棄物造成公共管線堵塞。

針對後續管理，都發局指出，住戶在社宅內遇有相關疑義皆可通報，物管人員會立即前往協助臨時排除及處理，社區內硬體設施，除由管理單位經常維護，仍需全體住戶共同遵守社區規約，維持社區生活環境及品質。

住戶 廢棄物 社宅

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