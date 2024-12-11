交長談70層樓高淡江大橋主橋塔當跨年煙火亮點 新北市府：中央地方一起來

串聯新北淡水及八里端的淡江大橋預計明年底完工，2026年通車，交通部長陳世凱今視察工區表示，70層樓高主橋塔也可成台灣跨年煙火新亮點，對此新北市政府表示，期待交通部給新北市更多支持，中央地方齊為交通建設打拚。

新北市府發言人李利貞指出，新北市2020年即以施工中的淡江大橋，施放跨河煙火，侯市長想法是，規畫煙火秀或以光雕方式，打造淡江大橋成為如雪梨大橋的國際地標。今年6月，侯市長也當面向行政院長卓榮泰提起此事，卓院長也給予正面回應，期待交通部給新北市更多支持，中央地方繼續一起為交通建設打拚。

交通部長陳世凱今視察工區表示，淡江大橋除了紓解交通也能帶來觀光效益，估每天可帶動2萬4千至2萬5千人次旅客，70層樓高主橋塔也可成台灣跨年煙火新亮點。

陳也說，淡江大橋過去2年跨年有放煙火，未來橋塔可達70層樓高，若每年跨年在當地放煙火，台灣跨年就會有2個亮點，包括台北101、淡江大橋，對台灣觀光效益大。他指出，過去大家跨年會看雪梨大橋、美國金門大橋煙火，期待淡江大橋也會是世界級亮點。