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新北鶯歌建國廣場斥資780萬元整修 年底前啟用

中央社／ 新北11日電

新北市鶯歌區建國休閒廣場是附近居民運動、辦活動重要場所，因設施破損8月動工修復，鶯歌區公所表示，工程在12月4日完工，總經費新台幣780萬元，預計年底前啟用。

新北市鶯歌區公所今天發布新聞稿指出，為改善風雨球場屋頂帆布嚴重破損等問題，整建工程包含改善既有天幕、地坪全面翻新、增加照明設備，也改善排水設施並更新籃球柱保護墊及籃球框架。

鶯歌區公所表示，相關工程總經費780萬元，由教育部體育署充實全民運動環境計畫核定補助455萬元，新北市政府民政局補助325萬元，其中80萬為國民黨新北市議員呂家愷、無黨籍新北市議蘇泓欽的建議款。

區公所指出，工程在籃球場屋頂採用PTFE（聚四氟乙烯）玻璃纖維永久膜，這種材質自潔性佳，灰塵、污垢不易附著，透過雨水即可帶走表面髒污，且因接合效率高，結構強度不會因溫度上升而降低，可大幅提升建國休閒廣場籃球場使用年限，更降低維護管理成本。

鶯歌區長曾明華表示，建國休閒廣場籃球場是各單位積極推動及區公所用心建設的風雨球場，希望全面翻新後能為民眾提供更好的活動空間選擇，培養全齡終身運動習慣，也讓愛運動的孩子健康追夢、創造無限可能。

運動 鶯歌區公所

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