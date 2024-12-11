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環狀線通車前測試...測到清晨干擾安寧引民怨 新北捷運道歉

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北環狀線。本報資料照片
新北環狀線。本報資料照片

新北環狀線已完成復原，捷運公司接手展開測試，新北市議員張嘉玲接獲陳情，9日晚上測試，竟測到10日清晨5點，質疑是為12日市長侯友宜試乘趕進度。新北捷運公司表示，為確保日間全線列車運作正常與安全，部分夜間測試項目造成周邊居民的困擾與不便，捷運公司表達誠摯歉意，感謝大家體諒、包容，目前相關夜間測試已完成，後續會檢討測試程序，以免擾民。

張嘉玲指出，如果是捷運環狀線附近住戶，緊鄰著環狀線，修復工程已造成8個月來交通不便，好不容易修復完，沒有預告半夜試車，就在12/9整夜試車到清晨，誰受得了。

張嘉玲說，昨晚她緊急與捷運局協調，才答應試車到收班，而昨晚到00:50都還有試車，收班時間是一點，仍舊是嚴重干擾居民的安寧。

捷運公司表示，近日環狀線修復工程完成後，新北捷運公司執行了126項靜態測試，66項動態測試，為確保日間全線列車運作正常與安全，部分夜間測試項目造成週邊居民的困擾與不便，新北捷運公司表達誠摯的歉意，也感謝大家的體諒與包容，目前相關夜間測試已完成，後續也會檢討測試程序，以避免擾民。

捷運公司 捷運環狀線 新北捷運

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