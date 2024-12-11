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買菜停車大不易 新北汐止中正市場週邊要增機車格

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區中正老街市場機車位嚴重不足，新北市議員張錦豪會勘，希望在週邊找適合地方增加機車停車格。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區中正老街市場機車位嚴重不足，新北市議員張錦豪會勘，希望在週邊找適合地方增加機車停車格。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區中正老街市場，人多的時候甚至一天有上萬人買菜，不過，因為公園路機車位嚴重不足，許多騎車買菜的民眾抱怨，找不到停車位，還有警察也會來開單，真的很不方便，所以，今(11)日新北市議員張錦豪就召集相關單位人員現場會勘，希望在週邊找適合地方增加機車停車格

中正老街市場，緊鄰忠順廟的公園路，因為，中正市場臨時的中繼市場進駐，在鳥居入口處已經規劃了機車停車場，另外，又從旁邊畫了一整排的機車格，但還是嚴重不足，騎車來買菜的民眾幾乎都在抱怨，找個地方停車好難，有時候警察還會來開單，真的不好停車。

中正市場自治會長陳先生說，機車停車位真的是一位難求，不少採買民眾違規停車被開單，這次很感謝議員張錦豪協助辦理會勘，希望在附近找適合地點增設機車停車格。

新北市議員張錦豪提到，中正市場每天都有1、2萬人來買菜，但是機車位嚴重不足，希望能整理出一些機車停車格，其中因為配合舊的市場拆除，有些彎道配合大車進出，塗銷機車格，今天找了相關單位來會勘，希望能夠儘快復原，也預計有2處轉彎處會把機車格復原。

張錦豪表示，同時也評估，在現有youbike站能不能移到旁邊的人行道上，將原本youbike的空間規劃機車格，第三個就是在警分局後方，民生街2巷有合法的機車格，希望設置導引牌，引導民眾到民生街去停放機車，第四個部分，就是請交通局研議，在圖書館旁的公園綠地上，是不是可以設置合法停車格，最主要是希望讓大家來中正市場採買有合法停車空間。

義民里長吳佩銘指出，因為旁邊消防大樓及中正市場改建，造成公園路大塞車，機車停車亂象嚴重，雖然，在之前的行動治理有提案過，希望將汐止警分局對面空間，老舊宿舍一直荒廢著，能夠規劃為停車場，但是一直到現在都沒做，希望能夠儘快評估是不是有可行性。

停車格 車位

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