新北平溪十分公園設置花架休憩空間 兼顧遮蔭與景觀綠化

新北市平溪區十分公園自去年10月啟用後，廣受在地居民、遊客好評，近期公園裡新增友善設施，設置花架並種上蒜香藤，等待花開期爬藤後佈滿花架，除了可以成為天然的遮蔭，同時也兼顧景觀綠化，提供居民和遊客更友善的休憩空間。

目前十分公園為在地居民飯後散步談天說地，以及遊客歇腳的好地方，惟逢夏季炎熱期間，園內無相關遮蔭設施，在酷熱高溫的環境下較不適合休憩之場所。經在地居民以及十分里辦公處建議下，由區公所著手規劃遮蔭設施之闢建。

平溪區區長李天民表示，設置位置為沿園內既有弧型座椅後方，闢建方式採林蔭共存之花架設施設置，同時兼顧遮蔭與景觀綠化之作用。

花架柱高為3.6m、總長度共計約26m，花架柱體上方所延伸之支架採不同高度、長度、斜度方式設計，使花架整體感受較為活潑。另植栽採藤類植物，後續將種植蒜香藤。

蒜香藤每年花期約為4至5月及10至11月，期待明年花季盛開。希藉由十分公園花架之設置，提供在地居民、遊客更友善之休憩空間。