快訊

警巡邏見偽造車牌 車主竟是台南2線3星警官

北台灣冷吱吱…2階段降溫開始 「最凍時間點」曝光恐剩10度

新北平溪十分公園設置花架休憩空間 兼顧遮蔭與景觀綠化

觀天下／ 記者陳郁薇／平溪報導
新北市平溪區十分公園設置花架並種上蒜香藤，兼顧景觀綠化，提供居民和遊客更友善的休憩空間。 圖／觀天下有線電視提供
新北市平溪區十分公園設置花架並種上蒜香藤，兼顧景觀綠化，提供居民和遊客更友善的休憩空間。 圖／觀天下有線電視提供

新北市平溪區十分公園自去年10月啟用後，廣受在地居民、遊客好評，近期公園裡新增友善設施，設置花架並種上蒜香藤，等待花開期爬藤後佈滿花架，除了可以成為天然的遮蔭，同時也兼顧景觀綠化，提供居民和遊客更友善的休憩空間。

目前十分公園為在地居民飯後散步談天說地，以及遊客歇腳的好地方，惟逢夏季炎熱期間，園內無相關遮蔭設施，在酷熱高溫的環境下較不適合休憩之場所。經在地居民以及十分里辦公處建議下，由區公所著手規劃遮蔭設施之闢建。

平溪區區長李天民表示，設置位置為沿園內既有弧型座椅後方，闢建方式採林蔭共存之花架設施設置，同時兼顧遮蔭與景觀綠化之作用。

花架柱高為3.6m、總長度共計約26m，花架柱體上方所延伸之支架採不同高度、長度、斜度方式設計，使花架整體感受較為活潑。另植栽採藤類植物，後續將種植蒜香藤。

蒜香藤每年花期約為4至5月及10至11月，期待明年花季盛開。希藉由十分公園花架之設置，提供在地居民、遊客更友善之休憩空間。

平溪 高溫

延伸閱讀

國軍弟兄颱風進駐救災 平溪區長頒發感謝狀

平溪性別友善廁所受肯定 榮獲新北市公廁金質獎

颱風風勢強勁！新北平溪106市道電桿攔腰折斷 現已恢復市容

馬家庄蒜香藤全開紫色花團錦簇 攝影師趁康芮颱風來襲前趕快來拍

相關新聞

環狀線通車前測試...測到清晨干擾安寧引民怨 新北捷運道歉

新北環狀線已完成復原，捷運公司接手展開測試，新北市議員張嘉玲接獲陳情，9日晚上測試，竟測到10日清晨5點，質疑是為12日...

新北平溪十分公園設置花架休憩空間 兼顧遮蔭與景觀綠化

新北市平溪區十分公園自去年10月啟用後，廣受在地居民、遊客好評，近期公園裡新增友善設施，設置花架並種上蒜香藤，等待花開期爬藤後佈滿花架，除了可以成為天然的遮蔭，同時也兼顧景觀綠化，提供居民和遊客更友善的休憩空間。

買菜停車大不易 新北汐止中正市場週邊要增機車格

汐止區中正老街市場，人多的時候甚至一天有上萬人買菜，不過，因為公園路機車位嚴重不足，許多騎車買菜的民眾抱怨，找不到停車位，還有警察也會來開單，真的很不方便，所以，今(11)日新北市議員張錦豪就召集相關單位人員現場會勘，希望在週邊找適合地方增加機車停車格。

交長談70層樓高淡江大橋主橋塔當跨年煙火亮點 新北市府：中央地方一起來

串聯新北淡水及八里端的淡江大橋預計明年底完工，2026年通車，交通部長陳世凱今視察工區表示，70層樓高主橋塔也可成台灣跨...

電動車起火危險性大 新北議員偕企業贈滅火毯保障警消安全

近年來電動車盛行，但電池起火等意外也日漸增加，為讓消防人員在應對此類火災時能保障安全及更有效率，新北市議員周勝考今天上午...

三重鴨鴨公園「花繪三重奏」 12/14夢幻登場

一年一度的新北市三重鴨鴨公園地景藝術展「花繪三重奏」，將於12月14日(星期六)登場，在祝福的花語和美景中迎接2025年的到來。 高灘處處長黃裕斌表示，每年鴨鴨公園都以不同風貌和大家見面，今

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。