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電動車起火危險性大 新北議員偕企業贈滅火毯保障警消安全

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
新北市議員周勝考媒合永慶集團捐贈滅火毯給新北市消防局。記者黃子騰／翻攝
新北市議員周勝考媒合永慶集團捐贈滅火毯給新北市消防局。記者黃子騰／翻攝

近年來電動車盛行，但電池起火等意外也日漸增加，為讓消防人員在應對此類火災時能保障安全及更有效率，新北市議員周勝考今天上午媒合永慶集團，捐贈10條滅火毯給新北市消防局，盼能提升消防人員搶救效能，同時降低救災時的危險。

永慶集團北區經管會會長楊世旭及許哲瑋表示，電動車電池起火、車禍或故障近年來陸續增加，但此類火災發生時較缺乏應對此類災害的滅火工具，永慶集團北區經管會體恤消防人員滅火之辛勞、安全、效率，因此捐贈消防滅火器材予新北市各區運用，盼能降低打火弟兄的危險，增進駕駛及用路人的安全。

新北市消防局長陳崇岳表示，議員周勝考曾多次媒合或捐贈高頂救護車、災情勘查車、地震宣導車及防災繪本等價值逾1000萬元之裝備器材，給消防局，有效培養市民防災意識及安全。衷心感謝議員與永慶集團發揮服務鄉梓、仁慈為懷的精神，這批滅火毯可大大提昇消防人員搶救效能，更期望能藉此拋磚引玉，讓社會上更多人關心防災及救災安全之問題。

消防人員演練滅火毯撲滅電動車火警。記者黃子騰／翻攝
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消防人員 議員

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