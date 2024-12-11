三重鴨鴨公園「花繪三重奏」 12/14夢幻登場

一年一度的新北市三重鴨鴨公園地景藝術展「花繪三重奏」，將於12月14日(星期六)登場，在祝福的花語和美景中迎接2025年的到來。

高灘處處長黃裕斌表示，每年鴨鴨公園都以不同風貌和大家見面，今年以「花繪三重奏」為主題，大小鴨鴨盛裝打扮，穿上孔雀草、一串紅、火焰雞冠、矮牽牛等十幾種花卉，超過10萬盆的草花編織新裝，立馬變成立體而鮮活的超萌鴨；繽紛的花彩如彩筆般渲染，在河濱環境的襯托下，猶如一幅美麗詩篇。夜間則佈設蝴蝶、蘆葦、葉子等特色燈具，燈光散發柔和的光芒，與花海交織成夢幻氛圍，呈現自然與創意交織的城市交響曲，為冬夜增添詩意與魔幻氣息。

高灘處指出，「花繪三重奏」白天是花海，夜晚是光雕，與鴨鴨公園地景特色相互搭配，展現〝三重〞之美。展期自12月14日(星期六)展覽至明年1月12日(星期日)，光雕點燈時間從下午5點半開始。

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