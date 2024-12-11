北市申請社宅制度不便...議員籲採輪候制 都發局明年試辦統一登記平台

北市社宅搶手，目前部分保留給弱勢戶採用評點制，一般戶採抽籤制，但現行各社宅登記並未統一，有需求民眾必需得緊盯消息，每次都要重新申請，疲於奔命，議員建議應盡快研擬「輪候制」統一排序公平也省時。都發局表示，明年會先試辦統一登記平台，透過民眾登記需求及數據，作為參考依據。

台北市目前營運中社宅共28處6672戶，目前社宅一般戶採抽籤制，另有4成的社宅保留給特殊身分的民眾，採弱勢評點機制入住，但由於現行社宅登記並未統一，而是哪邊有社宅招租，民眾就要重新登記抽籤，必須隨時留意招租訊息，長期下來疲於奔命，徒增困擾，外界也呼籲應採輪候制。

都發局表示，研究團隊日前與相關單位討論輪候制，盼採積分越高越容易入住，但各界看法不同，對於社會經濟弱勢身分對象而言已有相關評點機制，轉為輪候積分制對弱勢並未失其權益保障，可確保入住優先性，但對單身青年、一般租屋需求家庭等社會弱勢邊緣族群，恐難以獲較高積分，反而抽籤制更有機會。

都發局表示，為掌握民眾對社宅需求及數據，作為輪候制政策評估與機制規畫設計依據，研究團隊建議可優先建置社宅統一登記平台，作為實施基礎及準備程序，進一步知道北市社宅輪候制應規畫屋源分配方式與積分具體內容。

住宅企劃科科長張家純補充，目前都發局已預定於明年先試辦平台規畫及建置工作，有社宅需求民眾一樣可至安心樂租網申請抽籤或評點，同步至統一登記平台登記，透過民眾登記狀況進一步對於社宅分配機制有更完善規畫。

議員苗博雅表示，社宅申請應盡量以降低民眾不便為優先，採輪候制統一開放民眾申請排隊，再根據身分別積分排序，如果排到的社宅不符民眾需求，也可有其他配套，或依照順位往下分配。

議員陳怡君也提醒，無論是統一登記平台或是輪候制，都應協助資訊弱勢以及長輩瞭解制度內容，若遇需要上網填寫登記時，也應給予協助保障弱勢及長者。陳也提到，對於輪候制仍遞補不上或民眾認為不符居住條件而放棄遞補，都發局也應主動提供包租代管參考，協助有居住需求的民眾找到好房子落實留住人口，才能讓民眾感受北市好住、宜居形象。