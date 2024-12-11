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4高中生「車廂造景」拍片損形象 北捷撂重話：再發生將採法律行動

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
4名高中生疑在捷運車廂大跳抖音舞、不滿乘客阻止而動手推倒的影片，日前引發熱議。台北捷運公司今重申，該影片使用場景非捷運設施；此為捷運示意圖。本報系資料照／記者黃義書攝影
4名高中生疑在捷運車廂大跳抖音舞、不滿乘客阻止而動手推倒的影片，日前引發熱議。台北捷運公司今重申，該影片使用場景非捷運設施；此為捷運示意圖。本報系資料照／記者黃義書攝影

4名高中生疑在捷運車廂大跳抖音舞、不滿乘客阻止而動手推倒的影片，日前引發熱議，事後發現是車廂造景。台北捷運公司今重申，該影片使用場景非捷運設施，所呈現情節也完全虛構，呼籲民眾理性看待，避免受誤導，並直言若再次發生類似事件，將進一步蒐證並採取法律行動。

北捷表示，近日有學生屢以模擬捷運車廂造景拍攝影片，並以聳動不實標題在社群發布假訊息，嚴重影響台北捷運公司形象，請所屬學校及家長加強學生法治、品格教育，避免學生以不適切、違法等方式引發關注，造成社會不必要恐慌。

北捷說，該生行為恐涉及社會秩序維護法第63條散布謠言足影響公共安寧的行為，以及刑法第310條誹謗罪、第313條妨害信用罪，若再次發生類似事件，捷運公司將進一步蒐證並採取適切法律行動。

北捷呼籲社會大眾，理性看待此類影片，辨別虛構內容與真實情況的差異；也請創作者在影視創作時，避免影射或不當使用公共交通的形象，切勿以虛構內容造成社會大眾產生不必要的疑慮與影響、恐慌。

北捷 影片 捷運公司

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