原住民長青學苑成果發表 自製LINE貼圖令蔣萬安驚豔

台北市長蔣萬安今日出席「台北市原住民長青學苑成果發表會」，肯定原住民長青學苑在推動長輩學習與文化傳承方面的努力。看到長輩們拍攝照片、結合APP進行修圖、去背，甚至製作出自己的LINE貼圖，讓他自嘆不如。蔣萬安說，坦白講「你們都比我厲害，我還不會做LINE貼圖」。

蔣萬安表示，透過現場播放的影片，看到長輩的表現令人驚豔，特別是LINE貼圖的創作，更展現了學員的創意與學習成果。此外，也看到長輩們拍攝照片、結合APP進行修圖、去背，甚至製作出自己的LINE貼圖，讓他自嘆不如。

此外，蔣萬安說，學苑還舉辦了K歌大賽，參賽者的歌聲優美、舞姿動人，其中有位大姐展現了精湛的「三振舞」技巧，讓人印象深刻。未來市府團隊會持續努力，規畫更多元、更精彩的活動與課程，讓長輩們在參與中快樂學習。

上午活動中，長者們運用自製的「原住民長青學苑耆樂融融」 LINE 貼圖和市長互動成為全場焦點。這些貼圖結合原住民的日常用語，既生動又有趣，已正式上架供民眾下載使用。

北市原民會主委員 Bakan Pawan 巴干.巴萬表示，今年不僅數位課程，健康促進課程的成果展示也為活動增添亮點。除了引進衛福部的預防與延緩失能課程、也導入南港區健康服務中心和台北市社區營養推廣中心的健康營養課程，依據前後測評估結果顯示，長者的營養知識與行為分數顯著提升， SPPB （簡易身體功能評估）分數亦明顯改善。

她說，這些數據充分證明，運動與營養的介入對於提升長者健康與生活品質具有顯著成效，特別是在肌力與下肢功能方面的改善效果尤為明顯。