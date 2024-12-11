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北市里建設經費30萬輸新北、桃園 里長嘆辦2個活動預算就花完

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市府每年編列「里鄰建設服務經費」，提供各里基本額度30萬元，再依級距調整增加，但有136個里，因未達級距標準，每年只有30萬，里長直言，辦2個中大型活動預算就差不多，盼能增加經費。圖／民政局提供
北市府每年編列「里鄰建設服務經費」，提供各里基本額度30萬元，再依級距調整增加，但有136個里，因未達級距標準，每年只有30萬，里長直言，辦2個中大型活動預算就差不多，盼能增加經費。圖／民政局提供

北市府每年編列「里鄰建設服務經費」，提供各里基本額度30萬元，再依級距調整增加，但有136個里，因未達級距標準，每年只有30萬，里長直言，辦2個中大型活動預算就差不多，盼能增加經費，議員提案，要求市府應提高基本補助額，由現行30萬元增至35萬元。民政局允研議。

北市現行里鄰建設經費每里每年30萬元為基礎，再依照人口、土地面積、土地現值列出級距加碼，最高每年可拿50萬元，但根據統計，目前仍有個136個里，因三項皆未達級距標準，每年仍只能拿30萬元，但隨著物價通膨，不少里長反應經費不夠用，希望基礎經費能調整增加。

「基本上辦完重陽節、兒童節大型活動30萬就沒了」大安區昌隆里長王志剛無奈道，人口、土地面積都未達標準，里辦也在區民活動中心內不符標準，每年都只有30萬元，若要辦其他活動得依靠附近企業贊助，他認為除了基本經費要增加外，也應檢討級距標準，不要將各里階級化，猶如次等公民。

議員王欣儀指出，里建經費的支應項目涵蓋範圍廣泛，包括防火巷清理、公共區域維護、節慶活動舉辦等支出，且面對極端氣候和颱風日益頻繁，里長在搶災、救災工作上常需付出大量人力與資源，經費早已不敷使用，民政局雖有調整級距，但對比鄰近的新北、桃園每里補助高達60萬元，北市府對基層里建經費挹注只是杯水車薪。

王欣儀認為，市府應正視里建經費多年未調困境，在市府財源允許下，民政局應研議將基本里建經費從30萬元調增35萬元，並配合物價指數逐年檢討調整，展現對基層努力尊重，以減輕里長在搶災救災及活動籌辦的財務負擔，提升服務效能及彈性。

民政局長陳永德表示，必須考量財源問題，若每個里增加5萬元，456個里就要增加2280萬元預算，但會將意見研議，逐年檢討，將報請府級同意。

北市府 王欣儀 議員

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