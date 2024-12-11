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三芝2公園遭民怨髒亂、地墊不平 議員批公所反刪預算

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市三芝區兒三公園內將汰換下來的體健設施，堆置在公園內。圖／鄭宇恩辦公室提供
新北市三芝區兒三公園內將汰換下來的體健設施，堆置在公園內。圖／鄭宇恩辦公室提供

新北市議會正在審查2025年度預算，民進黨市議員鄭宇恩指出，三芝區兒二公園、兒三公園屢遭民眾反映地墊因竄根不平、髒亂、地滑等問題，公所卻不檢討反而自行減列明年度公園綠美化經費。三芝區長賴小萍說，兒二公園待路樹移植後，明年初將重鋪地坪，至於兒三是因颱風過後導致路樹傾倒，但皆已清理完畢。

鄭宇恩說，今年8月會同公所會勘兒二公園破損地墊，但公所稱預算不足，至今遲遲未進場修復；近日更有民眾在社群抱怨兒三公園是三芝最髒的公園，實際勘查發現，公所日前汰換下來的體健設施，還有損壞牌面燈桿，成堆的堆置在公園內，形同亂丟垃圾棄置廢棄物，環境比資源回收場還不如。

此外，兒三公園內路面生苔嚴重、入夜後公園內更是漆黑一片，嚴重影響市民安全。鄭宇恩說，據三芝區公所2025年預算書，涉及公園綠地綠美化費用共2筆，其中一筆「路燈、公園及綠地水電費」編列358萬餘元，相較今年減列48萬元；另一筆「公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用」編列1254萬餘元，相較今年減列20萬元，整體可用於公園的費用，減少4%。

鄭宇恩強調，三芝的公園綠地相較其他行政區少，加上氣候潮濕多雨，公園維護費用原就不足，環境髒亂及設施損壞的改善效率也多遭鄉親詬病，但公所總是消極敷衍，屢稱經費不足支應，卻又自刪預算，要求市府加以督促及導正，也請環保局就兒三公園環境髒亂部分稽查。

三芝區長賴小萍說，兒二公園待路樹移植後，將重鋪地坪，經費已經編入明年度的預算，待路樹就定位後明年初將來重鋪。而兒三公園讓民眾覺得髒亂，賴認為是因有部分路樹在颱風過後，路樹傾倒讓民眾覺得雜亂，不過已派人清理完畢，而至於汰換的體健設施，還在思考可以放到何處重新利用，才會暫置公園內。

公所也補充，預算減列20萬，是因公所明年爭取編列競爭型預算海灣公園專案改善經費450萬，故從該公園原改善經費預算項下酌減。

新北市三芝區兒三公園內路面生苔嚴重。圖／鄭宇恩辦公室提供
新北市三芝區兒三公園內路面生苔嚴重。圖／鄭宇恩辦公室提供
新北市三芝區兒二公園破損地墊，公所尚未進場修復。圖／鄭宇恩辦公室提供
新北市三芝區兒二公園破損地墊，公所尚未進場修復。圖／鄭宇恩辦公室提供
新北市三芝區兒二公園破損地墊。圖／鄭宇恩辦公室提供
新北市三芝區兒二公園破損地墊。圖／鄭宇恩辦公室提供

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