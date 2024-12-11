新北推生態薪水鼓勵農友環境永續 4年發出超過300萬元

為推動友善農耕，新北市農業局推動「重要棲地生態服務給付計畫」，鼓勵農友兼顧營生與生態保育，農業局統計，計劃自2021年開辦至今，總計已發出超過300萬的生態薪水，逐步將田區擴大營造成適合多元生物棲息的環境。

農業局長諶錫輝今在市政會議以「三生永續」為主題，說明從生產、生活及生態推動永續農業成果，諶表示，為了維持生態系統平衡，農業局以「共生共榮」自2021年起配合中央辦理「重要棲地生態服務給付推動計畫」，參與者每公頃最高可獲得7萬元的「生態薪水」，讓農友在保護瀕危物種及重要棲地，也能獲得資金支持。

農業局統計，自計畫開辦以來，累計通過件數150件，今年相較於2021年通過件數成長逾7.7倍，辦理地區也從4區擴大為6區，生態薪水已累計發出超過300萬元，未來預計範圍擴大到8區。

其中，稻農陳國志去年參加新北市生態給付計畫，今年帶著女兒陳韻竹共同加入，父女二人攜手重新復耕將水梯田，今年度更獲棲地營造給付。

29歲的陳韻竹與丈夫原先開設影像公司，返鄉後跟著陳國志一起復耕水梯田，並憑著自己專業紀錄田間生態畫面，在農場周圍設置了紅外線相機，觀察並記錄野生動物，曾拍攝到藍鵲、高山鯝魚、保育類柴棺龜等。

不會務農的陳韻竹，第一件就是學習除草，她笑說，當時什麼都不會，第一次揹除草機手顫抖不已，手上甚至還做著美甲在除草，指甲也斷的亂七八糟的。在棲地復育過程中很艱辛，幸好有農業局生態薪水加以補貼，鼓勵自己往下走。她也說，希望能復耕小時候看到的水梯田，讓水梯田的美能被更多人看見記得。