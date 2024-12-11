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議員指文創投資基金沒下文批跳票 北市調整政策

中央社／ 台北11日電

議員指台北市長蔣萬安曾提出設文創投資基金，但至今仍未推出，質疑跳票。文化局今天表示，蔣萬安競選時規劃10億元設基金，但執行時遇困難如投資金額不多等，已調整政策。

民進黨台北市議員林延鳳以質詢資料指出，蔣萬安在參選市長期間提出讓文化城市成為台北標誌的口號，包含推動結合民間企業的文創產業投資基金，此基金為新台幣10億元。

她說，蔣萬安當時提出政策是類似創投概念，雖立意良善，但台北市文化局在去年初對此政策找專家等對談，但至今仍未推出，政治人物要對自身提出政策負責，但此政策看似已跳票，應檢討並提供後續改善方式。

文化局表示，此政策在執行確實遇困難，如設置基金為10億元，以投資業界來看金額算小，且若政府投資產業會涉及股權等問題，發現此狀況後，已調整政策。

文化局指出，自民國112年啟動評估設文創產業投資基金，經盤點文創產業既有項目如電影製作補助等，並委託財團法人台灣經濟研究院評估，及拜會文化內容策進院及在北市府內以跨局處會議討論。

針對後續作法，文化局表示，經評估及跨局處討論後提2方向，包含由文化局文化設施發展基金8000萬元及產業發展局產業發展基金約2000萬元補助文創產業，先以每年投資1億元為目標，達成逐年到10億元基金規模。

此外，將持續與文策院合作，引進民間資源投入北市文化創意產業，且蔣萬安在10月15日已與文策院董事長蔡嘉駿簽署合作意向書。

文化局表示，盼藉此共同推動投資支持文創，且將透過補助挑選潛力專案，提供文策院以快速通道進行投資評估等作業，加速文創團隊獲取資金流程及培育文創人才。

文創產業 文化局

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