超前部署明年汛期 新北84抽水站、347機組年度大保養

汛期於11月底結束，新北水利局表示，境內共84座抽水站、347組抽水機組，總抽水量達1728CMS（立方公尺/每秒），12月展開年度大保養，並配合中央單位評鑑及專業技師檢查抽水站、水門相關設備，確保抽水站機組設備隨時保持功能正常運作，預計明年汛期前完成。

水利局表示，每年5月至11月為汛期，是颱風豪雨最多的季節，雨水流進雨水下水道後，需仰賴抽水機組將雨水抽排放至河川，抽水站在此期間扮演重要角色，因此在每年12月至隔年4月非汛期把握時間檢測及保養抽水站各機組設備等大保養，使各項機組達到最佳狀態。

蘆洲區鴨母港抽水站洪姓站長說，站上共有12組抽水機組，年保期間的工作十分重要，要在5個月內將所有設備從頭到腳做一次健康檢查，確實依照保養步驟拆卸機組，更新各項油品及濾芯等，還有調整機組零件、檢查清潔與抽水站的進出水口清淤，保養項目林林總總加起來上千項，雖然設備保養工作很繁瑣，但是只要確實做好，就能延長機組使用壽命、減少維修，完整發揮抽水排洪效果。