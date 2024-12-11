快訊

戒嚴風波首位被捕！南韓前國防部長金龍顯 看守所傳輕生未遂

影／殺8人免死 死者家屬泣控法官救的是惡魔、別以為有多偉大

AI求才／師資搶輸業界 清大為教授加薪50萬能破困境？

聽新聞
0:00 / 0:00

超前部署明年汛期 新北84抽水站、347機組年度大保養

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
檢查抽水站緊急發電機內部零件狀況。圖／新北水利局提供
檢查抽水站緊急發電機內部零件狀況。圖／新北水利局提供

汛期於11月底結束，新北水利局表示，境內共84座抽水站、347組抽水機組，總抽水量達1728CMS（立方公尺/每秒），12月展開年度大保養，並配合中央單位評鑑及專業技師檢查抽水站、水門相關設備，確保抽水站機組設備隨時保持功能正常運作，預計明年汛期前完成。

水利局表示，每年5月至11月為汛期，是颱風豪雨最多的季節，雨水流進雨水下水道後，需仰賴抽水機組將雨水抽排放至河川，抽水站在此期間扮演重要角色，因此在每年12月至隔年4月非汛期把握時間檢測及保養抽水站各機組設備等大保養，使各項機組達到最佳狀態。

蘆洲區鴨母港抽水站洪姓站長說，站上共有12組抽水機組，年保期間的工作十分重要，要在5個月內將所有設備從頭到腳做一次健康檢查，確實依照保養步驟拆卸機組，更新各項油品及濾芯等，還有調整機組零件、檢查清潔與抽水站的進出水口清淤，保養項目林林總總加起來上千項，雖然設備保養工作很繁瑣，但是只要確實做好，就能延長機組使用壽命、減少維修，完整發揮抽水排洪效果。

水利局補充，抽水站年度大保養作業上，除安排水利局人員至現場抽查外，也定期開工作會議，隨時掌握保養工作進度，另派員全程緊盯每項維護保養項目，要求承攬廠商務必落實完成，以有效維護抽水站機組設備妥善度。

定期清洗熱交換器讓機組運轉更順暢。圖／新北水利局提供
定期清洗熱交換器讓機組運轉更順暢。圖／新北水利局提供
抽水站前池進行清淤作業，避免影響抽水機組運轉及抽排水功能。圖／新北水利局提供
抽水站前池進行清淤作業，避免影響抽水機組運轉及抽排水功能。圖／新北水利局提供
角齒輪減速機防逆轉裝置檢查。圖／新北水利局提供
角齒輪減速機防逆轉裝置檢查。圖／新北水利局提供
檢查抽水站吸入鐘口之葉輪間隙。圖／新北水利局提供
檢查抽水站吸入鐘口之葉輪間隙。圖／新北水利局提供
使用儀器檢查萬向接頭確認軸心有無偏移，以防止機器設備損壞。圖／新北水利局提供
使用儀器檢查萬向接頭確認軸心有無偏移，以防止機器設備損壞。圖／新北水利局提供

水利局 雨水

延伸閱讀

站齡逾25年十三股抽水站獲公共工程金質獎 宜蘭連6年奪7座獎

汐止基隆河右岸步道有斷點 福德接康寧街段將招標

八八風災後屏東林邊投入10億治水 官埔抽水站今啟用

取喜歡諧音 南市「喜灣抽水站」導入AI獲獎

相關新聞

「微笑到最後一刻」生命鬥士特教師林映汝癌逝 器捐遺愛人間

新北特教學校老師林映汝長年守護「星星兒」，是學生心中的「映汝媽咪」，她抗癌年餘，今年6月帶完畢業班才全心治療，上月初打起...

影／北市公車「鬼切」頻繁？駕駛憂科技執法陷不義

台北劍潭站鄰近士林夜市、北藝中心，有公車駕駛反映其路線停靠捷運劍潭站（北藝中心）後須左轉，最近該路段將科技執法，無異陷他...

三芝2公園遭民怨髒亂、地墊不平 議員批公所反刪預算

新北市議會正在審查2025年度預算，民進黨市議員鄭宇恩指出，三芝區兒二公園、兒三公園屢遭民眾反映地墊因竄根不平、髒亂、地...

新北推生態薪水鼓勵農友環境永續 4年發出超過300萬元

為推動友善農耕，新北市農業局推動「重要棲地生態服務給付計畫」，鼓勵農友兼顧營生與生態保育，農業局統計，計劃自2021年開...

超前部署明年汛期 新北84抽水站、347機組年度大保養

汛期於11月底結束，新北水利局表示，境內共84座抽水站、347組抽水機組，總抽水量達1728CMS（立方公尺/每秒），1...

淡水古蹟博物館攜手北海岸小農 周休二日海關碼頭變身市集

淡水古蹟博物館品牌活動「光映淡水」12月14日開跑，首先登場的是史上「尚青」的小農市集音樂會，號召淡水、三芝、石門、金山...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。