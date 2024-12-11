「微笑到最後一刻」生命鬥士特教師林映汝癌逝 器捐遺愛人間

新北特教學校老師林映汝長年守護「星星兒」，是學生心中的「映汝媽咪」，她抗癌年餘，今年6月帶完畢業班才全心治療，上月初打起精神坐輪椅出席「新北影響力分享會」，是不折不扣生命鬥士，11月進安寧病房她在臉書寫「微笑直到最後一刻」，簽下器捐同意書，前天清晨癌逝，享年48歲。

林映汝在新北特教學校服務24年，校長洪雅玲是她昔日彰師大特教系同學，3年前洪出任新北特教學校校長，成為同事關係。洪雅玲說，映汝是她大一室友，外表看似文靜，內心卻無比堅韌，教學、帶班級用心投入，把學生放在第一位，是很有生命力的老師。洪說，映汝老師熱愛特教工作，努力將孩子帶入社區，用意是讓更多人認識也接納特教孩子。

洪雅玲說，上周六她和學校前家長會長、校內老師等赴台大醫院探視映汝，她當時已很虛弱，仍說出「我會加油」，讓人動容。

林映汝另一個身分是單親媽媽，獨力扶養患自閉症兒子，為陪伴兒子花許多時間研究自閉症，也鼓勵孩子學習音樂，找到自己的一片天。洪雅玲說，學校將協助家屬辦理撫卹等作業，給家屬更多力量。

林映汝今年獲選新北市新聞局的年度影響力人物，今年6、7月拍攝影片時，她雖然化療掉髮、身形清瘦，仍帶著充滿感染力的笑容，她當時說，成為特教老師最大成就感是「讓每一位星星兒閃耀希望」。

去年初林映汝健康檢查發現罹患乳癌第二期，她勇敢接受這個考驗，堅持邊抗癌邊教學，每周維持上課4天，化療後體力虛弱、掉光頭髮她仍打起精神帶助行器、氧氣瓶到校上課，心心念念要把這屆高三學生帶到畢業，今年6月看著學生畢業後，她才專心抗癌，足見她對教學的責任心重。

抗癌過程身心飽受折磨，林映汝會透過臉書發文抒發心境，今年10月底曾寫到「求死比求生容易多了，無法知道療程終點何時到，為何這麼辛苦求生，因為這是我生命，我要對它負責」。

11月2日在「影響力分享會」午宴上，林仍樂觀地說，「只要還有一個身障孩子需要映汝媽咪，即便已癌末，我一定不會放棄」。可惜病情急轉直下，林12月9日告別人世。