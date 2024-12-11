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淡水古蹟博物館攜手北海岸小農 周休二日海關碼頭變身市集

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
淡水海關碼頭12月14日將舉辦「小農市集音樂會」。記者劉懿萱／攝影
淡水海關碼頭12月14日將舉辦「小農市集音樂會」。記者劉懿萱／攝影

淡水古蹟博物館品牌活動「光映淡水」12月14日開跑，首先登場的是史上「尚青」的小農市集音樂會，號召淡水、三芝、石門、金山等北海岸的青農及社造團體擺攤。

新北市立淡水古蹟博物館品牌活動「2024光映淡水—無垠之光」將於12月14、15日下午1時至晚間7時，在淡水海關碼頭舉辦「小農市集音樂會」，首次邀請淡水、三芝、石門、金山等北海岸的青農和社造團體齊聚一堂。

由大屯山滋養的優質農產品，參與單位包括淡水的牛埔有機農場、原豐休閒農場、淡水香草街屋及新北市淡水休閒農業協會，三芝的豪米好菜及新北市三芝區三和社區發展協會，石門的珍茶室與金山的遠足生態農場等，來一趟市集就能把最「青」的在地美味帶回家。

淡古表示，除了市集外，現場還有張仁與、乾淨的房間、王品渝、王喬尹、麻琴、舒國銘、林奕碩及蘇文劭等歌手的精采演出，歡迎大家以行動支持在地青農。

淡古館長蔡美治說，日前北海岸受風災影響甚大，特別在今年的品牌活動「光映淡水」與新北市淡水休閒農業協會合作，邀請淡水、三芝、石門、金山等地青農與深耕在地多年的社造團體共同參與，讓更多人關注並支持地方產業與文化發展。

而2024光映淡水12月周周有活動，包括展至明年2月16日的藝術裝置響尾「屁屁蛇」、光影廊道，12月21、22日有「耶誕市集音樂會」，12月28、29日則有「特展體驗活動」及12月31日「閃耀新北1314跨河煙火活動－古蹟舞臺」，邀請阿跨面、上山、原子邦妮、甜約翰等知名歌手現場表演，陪大家欣賞全國唯一跨河盛宴。

淡水海關碼頭12月14日將舉辦「小農市集音樂會」。記者劉懿萱／攝影
淡水海關碼頭12月14日將舉辦「小農市集音樂會」。記者劉懿萱／攝影

古蹟博物館 淡水

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