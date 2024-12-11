影／北市公車「鬼切」頻繁？駕駛憂科技執法陷不義

台北劍潭站鄰近士林夜市、北藝中心，有公車駕駛反映其路線停靠捷運劍潭站（北藝中心）後須左轉，最近該路段將科技執法，無異陷他們於不義，憂遭罰，議員發現其他路線也有類似狀況，導致鬼切狀況頻傳。公運處回應，近期已調整公車停靠站位、調整公車行駛動線等；警方回應，科技執法上路後，不影響大客車左轉。

議員侯漢廷表示，公車駕駛陳情提及依核定路線行駛，停靠捷運劍潭站（北藝中心）後左轉進入中山北路，只能連續切換車道，該路段近期又將實施科技執法，無異陷駕駛們於不義。北市現有公車的核定路線及站位，並未考量公車行駛的適法性及安全性，因此如開封街的台北郵局（撫臺街洋樓）等站位也有公車離站後須立即左轉的狀況。

侯漢廷要求公運處，應於3個月內清查北市所有公車路線及站位設置，有距離轉彎路口過近者應立即調整；停靠捷運劍潭站（北藝中心）後須左轉的218路、310路，應調整停靠站位至捷運劍潭站（中山）。

公運處回應，北市公車站位設置位置均邀集公車業者、當地里辦公處、交通及警察相關單位現場會勘，視當地道路條件並考量既有乘車民眾權益共同研商設置；站位距離轉彎路口過近，實務上仍須參採駕駛長實際操作經驗，已函請客運業者彙整並提出駕駛長意見，以利個案檢討。

公運處表示，近期已檢討並調整公車業者提出路線左轉不易的個案，因考量考量車流量大，棕13周三與周五下午2車次取消停靠外雙溪（至善）站、207路全時段取消停靠捷運後山埤站（忠孝）；調整606路、南軟通勤專車北投線的公車行駛動線，停靠站從原來基河路的捷運劍潭站（北藝中心）移至中山北路的捷運劍潭站（中山）。

至於公車站位調整，藍27、紅29取消停靠三民國中，目前是讓公車切至內側車道左轉後，再停靠在新設的民權東路六段56巷站；三民國小站、捷運劍潭站（北藝中心）則新設一處離路口較遠的站位給欲左轉路線的公車停靠。

公運處說，218路、310路停靠捷運劍潭站（北藝中心）已有調整公車站位，目前業者並無反映，後續將再詢問有無切換車道不易、停靠等問題。