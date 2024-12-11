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北市黎元停車場 不蓋禮儀大樓

聯合報／ 記者林麗玉洪子凱／台北報導
台北市懷愛館附近黎元停車場因市府評估蓋禮儀大樓殯葬專區，引發在地居民抗爭，殯葬處將另擇適當地點評估興建。本報資料照片
台北市懷愛館附近黎元停車場因市府評估蓋禮儀大樓殯葬專區，引發在地居民抗爭，殯葬處將另擇適當地點評估興建。本報資料照片

台北市府評估於黎元停車場蓋禮儀大樓殯葬專區，超過9成里長帶頭反彈、逾2000名居民連署反對，殯葬處評估報告昨天出爐，考量交通、居民意願，將另擇適當地點評估興建。在地里長認為，若要蓋社宅，應恢復前身黎元大樓的舊有公共設施。

占地3654平方公尺的黎元停車場原是黎元大樓，設有超市、圖書館和社福設施等，2021年因海砂屋拆除後，原規畫興建社宅，後又改為殯葬專區，在地居民偕議員、里長等人抗議數月。

北市殯葬處昨指出，委託專業廠商進行可行性評估後，考量業者大樓雖設有地下停車場因應增加的停車需求，但停車格數量無法滿足實際要求，恐導致辛亥路及周邊交通尖峰時刻更加壅塞。

另外，社區居民對於公共設施及禮儀業者於大樓內提供豎靈，有功能及心理上矛盾，無論是蓋一棟或是將圖書館、區民活動中心等獨立興建，居民都有可能因為過於鄰近殯葬相關行為，影響了圖書館及區民活動中心使用意願，且一定比例公共設施，會讓業者所需空間不足，無法完全吸納北市業者進駐。

殯葬處表示，考量未來死亡人數持續上升趨勢，為滿足市民治喪需求，禮儀服務業者大樓興建仍有其必要性，殯葬處將持續評估其他地點興建可能。

由在地居民發起的「大安圖書館原址重建討論群」Line社群得知此消息，不少民眾都說「太好了，放鞭炮」、「希望圖書館可以蓋回來」、「原地點不蓋禮儀大樓了，但圖書館等會不會回來？持續監督」。

「這段期間受到很大壓力。」大安區黎元里長蘇偉彬表示，很多里民陳情，甚至對他有諸多的質疑，成功保住這一塊地十分不容易，大多數里民皆反對蓋殯葬專區，若要蓋社宅大家都不反對，但希望能恢復以前模式，有圖書館、停車場、區民活動中心，還給居民應該有的設施。

停車場 圖書館 殯葬處

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