嗨跳超晃 引發疑慮 遠雄：大巨蛋禁得起三天三夜

歌手周杰倫上周在台北大巨蛋連辦4場演唱會，年底將接力開唱的張惠妹也現身最終場，飆唱「三天三夜」，氣氛嗨到最高點，卻讓4樓看台區歌迷直呼「超晃」，不敢嗨跳。遠雄巨蛋公司表示，大巨蛋結構安全無虞，「禁得起三天三夜」。

巨蛋公司表示，體育館為鋼結構，強度高、韌性佳，剛性較小，上層看台區為大懸臂鋼構造，設計時已考量整體結構設計，並在看台下設置支撐用的拉、壓鋼管，看台平面也增設V型斜拉鋼梁提升結構安全性，看台懸臂最長11公尺，容許變位值280，約6公分。

「大巨蛋禁得起三天三夜。」巨蛋公司說，以上層看台區滿載，若觀眾平均體重100公斤，同步跳動所產生的變位最大值約3.75公分，在合理安全範圍內，沒有結構安全疑慮；不過上層看台區為階梯式結構，禁止倚靠欄杆，也不建議站立欣賞。

至於演唱會對周遭環境影響，巨蛋公司表示，大巨蛋隔音規格為45dB（分貝），場館內設有吸音棉、吸音膜及吸音板等設施，且為下沉式設計，垂直震動不易傳至基地外，不管球賽應援或演唱表演，音場符合規範。

大巨蛋為7級以上耐震建築，張惠妹開唱曝光後，就有議員問北市體育局，小巨蛋不能唱的「三天三夜」，大巨蛋能唱嗎？當時體育局回答「可以」。周遭新仁里長吳建德說，目前僅3、4名里民覺得有點震，但前幾天演唱會只是試跳，要等張惠妹演唱會才能見真章。