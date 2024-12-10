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台北四四南村燈光展演 新作上演喵星人登陸地球

中央社／ 台北10日電
圖／翻攝自LIGHT UP 南村有光
圖／翻攝自LIGHT UP 南村有光

台北四四南村2022年起推出「LIGHT UP南村有光」計畫，以燈光藝術妝點四四南村的夜晚，12月新作AMOW IS COMING!!，由團隊FREES打造，上演「喵星人」登陸地球場景。

「LIGHT UP南村有光」計畫開展以來，匯集多名台灣藝術家參與，包含孫瑞鴻、陳青琳、VJ美璞等，以2個月為頻率更換作品；操刀新作的團隊FREES，則由演唱會舞台設計師馮建彰（二馬）領軍，過去在高雄燈會曾推出無人機展演「虎爺」，或在台北信義區打造LED 數位迷宮「光鑰未來」。

此次AMOW的星際冒險故事，對FREES團隊來說也如成長縮影，馮建彰透過新聞稿表示，這次作品將陪伴大家跨越至2025年，「我們希望藉由光影藝術傳遞正能量與希望，與大家一同邁向嶄新的一年。」

AMOW IS COMING!!展演，以一群來自和諧共生星球的喵星人為題，由FREES團隊打造的虛擬IP角色AMOW為主角，搭配動態光影與聲音互動，講述探索四四南村歷史文化、與過往連結，再到攜手共創新宇宙的旅程。

在FREES團隊設定中，AMOW是名來自街頭的行動藝術家，對地球豐富的文化、語言及歷史充滿好奇；作品藉由AMOW視角，將四四南村的建築結構轉化為超現實舞台；音樂製作則邀請樂團「甜約翰」及IMean Us主唱兼鍵盤手MANDARK製作壓軸曲Future。

AMOW IS COMING!!展演即日起每晚7時至8時30分於台北四四南村中央廣場演出。

IS 團隊 舞台

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