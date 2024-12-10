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新北耶誕城演唱會周末登場 孝琳、告五人登台時間出爐

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北歡樂耶誕城本周六、日將舉辦演唱會。記者李定宇／攝影
新北歡樂耶誕城本周六、日將舉辦演唱會。記者李定宇／攝影

新北市歡樂耶誕城演唱會將於本周末14(六)、15(日)兩天登場，眾所矚目的韓星孝琳在週六壓軸、告五人周日演出，兩者皆在晚間九點後表演，觀光局預期現場人潮眾多，呼籲禁止佔位、夜排，尊重彼此觀賞演出的權利。

演唱會週六晚間6點率先由艾怡良登場、接續6點半陳華、6點55芬李東軒、7點10分熊仔、7點30分白安、8點GX鼓鼓、8點40分八三夭、9點15分孝琳。

週日5點40分莊錠欣登場、6點Energy、6點25分icyball冰球樂團、6點55分BOOM!怪物星人、7點20分洪暐哲、7點30分理想混蛋Bestards、8點AcQUA源少年小分隊R.Y.G.、8點20分宇宙人、8點55分Qzone、9點25分則由告五人壓軸。

新北觀旅局表示，演唱會預期大量人潮，活動禁止夜排、佔位，禁止攜帶氣球或其他危險物品進入活動會場、活動會場未經允許不得飛行空拍機、活動期間請大家保持適當距離不要推擠，尊重彼此觀賞演出的權利。

演唱會 空拍機

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