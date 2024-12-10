新北耶誕城演唱會周末登場 孝琳、告五人登台時間出爐

冬至佳節將至，為了讓社區裡的獨居長輩也可以感受到佳節的氣氛，金包里社區發展協會志工就提前準備好配料豐盛滿滿的鹹湯圓，親自在定期家訪的日子送上祝福與溫暖，而按照往例在服務結束前要問長輩對於服務的評分，每位長輩都不假思索的給出十分滿分，給社區最高的肯定。

2024-12-10 17:49