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吳思瑤稱蔣萬安雙城跳票...將推最強市長人選 北市反擊：滿腦子選舉

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤（右）。記者曾吉松／攝影
民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤（右）。記者曾吉松／攝影

今年雙城論壇17日登場，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，北市長蔣萬安曾說若共機擾台就不辦，但今有47架次共機、12艘共艦擾台蔣承諾跳票；民進黨會推最強市長人選，要讓台北成為守護國安、守護主權的台灣首都。北市府副發言人葉向媛反擊，民進黨凡事只有選票考量、滿腦子選舉。

葉向媛指出，當市府團隊用心促進城市交流時，立委吳思瑤只顧思考下屆市長選舉佈局；當市府努力保存兩岸僅存的官方對話平台時，民進黨卻從未做出相應的努力，只顧著抹紅，實在令人遺憾。

葉向媛強調，市府秉持秉持對等、尊嚴、善意、互惠的原則舉辦雙城論壇，希望「對等交流，台北有韌性；民主自由，台灣有信心」。在民進黨中央政府執政的九年間，兩岸之間幾乎停止了交流，期盼委員對臺灣的民主更有信心，停止意識形態的政治操弄。

葉向媛說，吳一番言論更讓人看清，民進黨凡事只有選票考量、滿腦子選舉。

北市府 民進黨

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