新北環狀線毀損鑑定報告 捷運局：最晚明年1／4出爐

新北環狀線今年0403地震損毀，新北市捷運局已完成復原工程，捷運公司已展開營運前測試，新北市議員張嘉玲今天審查預算，詢問攸關賠償責任的「第三方鑑定報告」何時會公布，捷運局長李政安表示，目前雙北已根據初步報告給予意見回覆，從11月20日回覆鑑定單位後，45天要提出完整報告，最晚明年1月4日出爐，就會公布。

張嘉玲今天下午質詢時指出，目前捷運環狀線已經在測試，市府也花費許多災害預備金修復，但當初豆腐渣工程，地震一搖就裂，修復金費高達19億元，但就算修好，民眾信心已經不足。

對張嘉玲多次要求的第三方鑑定報告，李政安表示，雙北有根據初步報告給鑑定單位意見，有要求他們45天內提供完整報告，依照今年11月20號，最晚明年1月4日會提出報告，就會依程序提報給議會；張嘉玲直言，應該直接舉辦記者會，對外說明調查細節。

張嘉玲詢問這次修復工程有哪些加強？有無相關科學實證？李政安表示，包括做了歷史調查、支承更新提高66％，更換超過1公里軌道、基板1400多塊、電纜4公里等，相關土木機電都非常要求，已經由捷運公司測試，安全無虞就會通車。

另外捷運汐東線預計下周四簽約，新北市議員張錦豪詢問能否如期在2032年完工，李政安表示，明年第一季開工，完成前期作業後，預計9月開始圍籬施作，預計2032年上半年就能完工。

張錦豪說，業者交維計畫一定要聽地方意見，才不會做出不符地方需求的交維計畫，否則大同路、新台五路恐怕會塞車成災。