貢寮高齡志工團無私付出 獲新北市府頒發服務績效獎
貢寮區公所志工隊獲頒今年新北市社會福利暨綜合類志工團隊績優表揚「服務績效獎」，在今(10)日的志工年末大會，區長柯建輝也將獎項與志工們分享榮耀，也感謝各位志工夥伴無私的付出及奉獻，貢寮因為有這些不老志工而更加美好。
新北市貢寮區公所十二年前成立志工隊，秉持著助人為樂的精神，成立至今，志工隊成員目前共有45人，其中65歲以上者比例高達76%，平均年齡為69歲，屬高齡志工團隊。
貢寮志工隊服務項目包羅萬象、老人共餐及送餐、電話問安及關懷訪視獨居長者、新住民家庭關懷志願服務、發展家庭志工及青年志工，辦理淨灘活動、實物銀行、民間資源等贈愛心物資發放。協助宣傳緊急救援服務系統、血壓量測、國民年金等議題、培育志工隊員成為高齡志工種子。
貢寮區區長柯建輝說，針對人口高齡化以及新住民增多等情形，透過以老服老的方式，提供社區共餐、推廣新住民文化、關懷訪視等服務，增強社區凝聚力及歸屬感，並為團隊成員帶來個人的成長與滿足，實踐促進社會參與、活躍老化的目標。
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