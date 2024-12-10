新北瑞芳爪峰社區共餐好熱鬧 區長充當一日志工

瑞芳區爪峰社區發展協會銀髮俱樂部今(10)日舉行銀髮共餐，雖然天氣寒冷，但還是有不少長者來共襄盛舉，另外，瑞芳區長楊勝閔也到據點充當一日志工，協助盛裝湯品、上菜、打菜，另外也帶長者一起動健康，也帶來笑笑運動，讓長者都感受到區長滿滿的親和力。

瑞芳區長楊勝閔說，爪峰社區銀髮共餐已經十多年，有賴於里長和社區理事長一同帶領志工，讓共餐有聲有色，今天到場除了和長者共餐話家常，除此之外，還帶來笑開懷運動，笑也是一種微型運動，讓長者透過大笑，釋放身心壓力，提升免疫力，希望大家都能每天練習開懷大笑。

爪峰社區發展協會理事長張信義表示，今天很高興區長楊勝閔到共餐據點，讓長者都很開心，他也特地到廚房幫忙舀湯，接著上菜和協助打菜，為地方長者盡己一份心力，讓今天的共餐熱鬧不少。