淡北道施工取消機車格 新北市議員爭取另增設304格

為了因應淡北道路施工，原本在捷運紅樹林站旁的機車停車格改為施工範圍，因此為了滿足捷運轉乘停車需求，新北市議員鄭宇恩爭取在輕軌紅樹林站高架底下的空間，設置153格機車停車位已經完工，先前於路側設置了151格的機車停車格，總數量達到原有的304格，未來搭配指示路牌，可以提供附近居民或服務轉乘民眾。

新北市議員鄭宇恩表示，捷運紅樹林站的原有304格的戶外機車停車場，配合淡北道路施工取消，因此要求市府要尋找合適地點規劃停車空間，先前新工處是在輕軌下方的空間，及過紅樹林涵洞後的路側設置了總計151格的機車停車格，近期在輕軌橋下在規劃了第二階段的153格機車停車格，總數量達到原有的304格。

市議員鄭宇恩指出，第二階段預計將在12月啟用，不過實地到場勘查，也發現場已經停滿機車。新建工程處，應朝向使用者付費來推動，避免因為久暫、廢棄車輛影響真正需要使用的民眾權益，另外在停車場進出場動線的部分，也應該優先思考安全，並完善出入口牌面等設置，避免民眾因出入發生危險。