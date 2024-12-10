新北金山金包里社區發送冬至湯圓 長輩給志工滿分

冬至佳節將至，為了讓社區裡的獨居長輩也可以感受到佳節的氣氛，金山區金包里社區發展協會志工就提前準備好配料豐盛滿滿的鹹湯圓，親自在定期家訪的日子送上祝福與溫暖，而按照往例在服務結束前要問長輩對於服務的評分，每位長輩都不假思索的給出十分滿分，給社區最高的肯定。

金包里社區發展協會理事長王添旺指出，社區有志工定期關懷社區長輩，送物資、血壓量測並且給予溫暖問候，近來響應冬至佳節快要到來，社區也準備了配料豐盛的鹹冬至湯圓要送給社區的獨老享用，讓他們感受溫暖的佳節祝福。

收到志工送來的冬至湯圓，在志工完成問候工作後，也按照慣例問長輩給予評分，長輩們都不假思索直接給出了最滿意的十分滿分，志工與社區獨居長輩相處融洽就像家人，定期也會送來關懷與物資，讓長輩即使是一個人獨居在家，也常常感受到熱鬧、不孤單。

金包里社區發展協會理事長王添旺說，這次特別在距離冬至佳節還有些日子，提前先送上料多味好的鹹湯圓，不只是要將冬至團圓溫暖的氛圍親送到家，更加也考量到越近佳節會有越多的冬至湯圓讓長輩品嚐，因此藉此分散祝福，也讓長輩不會一次吃太多湯圓難消化，更要祝褔長輩都健健康康，開心的在地樂活與安養。