新北石門、石碇老人會交流看老朋友 唱互褒歌DIY草仔粿

新北市石門與石碇老人會因為只有一字之差的緣分，相互往來交流多年，今年石碇老人會特別再度來到石門老人會看看老朋友，一起吃飯、活動，增進雙方情誼，還邀請石門的農事達人陳國志老師來當講師DIY草仔粿，讓雙方的長輩都擁有充實的一天。

石門區老人會理事長李佳安說，與石碇都位處偏鄉，又只差一個字，雙方真的很有緣份，很開心一直以來雙方的情誼往來，期待雙方透過多多交流互動，感情越來越好，長輩也都越來越健康樂活。

石碇區老人會特別帶來區內知名的文山包種茶致贈，而石門區老人會則是熱情的準備了辦桌與鹹湯圓招待，還有邀請石門的農事達人陳國志老師來當講師DIY草仔粿，讓雙方的長輩擁有充實的一天。

此外石門區公所也來共襄盛舉，與長輩們一起活動，社文課長鄧心婷感謝雙方的老人會組織，用心的經營並照顧長輩會員，也期待在雙方老人會的永續經營下，新北市的銀髮長輩都可以擁有樂活充實的晚年人生。