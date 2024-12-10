北市禮儀大樓評估不蓋在黎元停車場 在地里長曝心聲

台北市懷愛館（原北市二殯）附近黎元停車場因市府評估蓋禮儀大樓殯葬專區，引發在地居民抗爭。殯葬處評估報告今出爐，因交通與居民訴求等，將另擇適當地點評估興建。在地里長也直言壓力釋放，里民也都很開心，並希望若要蓋社宅，應恢復以前舊有公共設施，並加強稽查不法業者於社區留竄現象。

「這段期間受到很大壓力」，大安區在地里長蘇偉彬表示，很多里民陳情，甚至對他有諸多的質疑，對他攻擊，成功保住這一塊地十分不容易，過去事情他不願再多談，這是所有里民的功勞，他只是一顆小螺絲釘，讓事情圓滿落幕，達成里民需求，他就很開心了。

蘇偉彬說，大多數里民皆反對蓋殯葬專區，里民得知這消息都非常開心，若要蓋社宅大家都不反對但希望能恢復以前模式，有圖書館、停車場、區民活動中心，還給居民應該有的設施。

而針對現在臥龍街非法殯葬業者亂象，蘇偉彬表示，里民也不希望這些業者在社區裡面到處留竄，希望能看到市府和殯葬處展現公權力，盼能加強取締還給居民安靜的居住環境。

由在地居民發起的「大安圖書館原址重建討論群」Line社群得知此消息，也不少民眾表達喜悅之情，「太好了，放鞭炮」、「希望圖書館可以蓋回來」、「原地點不蓋禮儀大樓了，但圖書館等會不會回來？持續監督」。