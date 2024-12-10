10萬盆花加持 新北三重鴨鴨公園白天花海夜光雕

板橋區公所於12月14日(六)下午1時至5時在板橋花市舉辦「2024花漾板橋-幸福耶誕暨性平活動」，現場有蓪草手作DIY、香草料理示範教學及拍照分享送好康、逛花市集章拿好禮、花市消費抵用券及捐發票換快

2024-12-10 16:29