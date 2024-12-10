10萬盆花加持 新北三重鴨鴨公園白天花海夜光雕
新北市高灘處今天表示，近來將孔雀草、一串紅、火焰雞冠、矮牽牛等10多種、超過10萬盆的草花移入三重鴨鴨公園，在完成地景裝置後，歡迎14日起到場欣賞花海美景。
高灘地工程管理處發布新聞稿，高灘處處長黃裕斌表示，每年鴨鴨公園都會舉辦地景藝術展，以不同風貌和民眾見面，今年以「花繪三重奏」為主題，將於14日登場。
他表示，近來移入孔雀草、一串紅、火焰雞冠、矮牽牛等10多種花卉，超過10萬盆的草花，為地景的大小鴨鴨盛裝打扮，讓地景變成立體而鮮活的超萌鴨。
高灘處表示，「花繪三重奏」地景藝術展白天是花海，夜晚是光雕，展期自14日起至2025年1月12日，光雕從下午5時30分開始點燈。歡迎親子走出戶外踏青，感受三重鴨鴨公園的獨特魅力。
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