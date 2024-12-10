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北市議員籲公有車格納天災險 市府：產險公司無意願

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
康芮颱風侵襲台灣，北市災情嚴重。本報資料照片
康芮颱風侵襲台灣，北市災情嚴重。本報資料照片

強颱康芮今年10月襲台，吹斷許多台北市路樹，壓到不少停在合法路邊停車格的汽車，北市議員在工務委員會提案，希望市府能額外投保天災責任附加條款。相關局處表示，目前詢問5家產險公司皆沒有意願，預計11日與富邦產險研商後再行研議。

北市議員張文潔說，民眾的車輛停在合法車位，雖然公園處有投保公共意外責任險，但若碰到天災造成路樹倒壓在汽車時，就無法理賠，建議要額外投保天災責任附加條款。

北市議員苗博雅也說，行道樹是由北市府種植，合法的停車格平時也有收費來充實停管基金，作為市府經營的路邊或路外停車場，停管處就不能置身事外。

公園處回應，在今年11月20日、27日徵詢至今有承攬公共意外責任險的保險廠商，包含「台灣產物保險公司」、「國泰世紀產物保險公司」、「兆豐產物保險公司」、「華南產物保險公司」及「富邦產物保險公司」徵詢意願，但均回覆無法估計費用，也無意願承攬天災（風災）責任險事項。

公園處說，為了探詢投保天災責任險可行性，邀集「中華民國產物保險商業同業公會」及民間各家產物保險廠商開會研商並請提供建議。

法務局也說，目前產險公司幾乎沒有意願承保，11日將邀具有官股的富邦產險研商，了解沒有意願承保的原因，之後再與公園處研議。

北市工務委員會召集人許淑華裁示，將該提案送市府研議處理。

康芮颱風侵襲台灣，北市災情嚴重。本報資料照片
康芮颱風侵襲台灣，北市災情嚴重。本報資料照片

保險 北市府 議員

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