新北板橋花市12/14耶誕趴開跑

板橋區公所於12月14日(六)下午1時至5時在板橋花市舉辦「2024花漾板橋-幸福耶誕暨性平活動」，現場有蓪草手作DIY、香草料理示範教學及拍照分享送好康、逛花市集章拿好禮、花市消費抵用券及捐發票換快閃禮等多元好康活動，還有精采舞蹈、魔術、幻術等表演秀與民同樂。

板橋區長陳奇正表示，板橋花市是新北市唯一的公有花卉市場，透過本次活動帶動更多人前往板橋花市賞花購物，提供民眾一個愜意休憩的好地點。活動中特別邀請台灣蓪草學會李妃純副理事長教學蓪草 DIY企鵝擺飾，將柔軟的蓪草和自然飽滿的球果，經手作後變成一隻性平大使-企鵝先生，在這寒冷的冬季獻上色彩繽紛的花束,平安喜樂又温暖，讓民眾可以提前感受耶誕氛圍，並將滿滿的喜悅帶回家。

板橋區公所表示，活動當天下午1點開始現場開放60組名額DIY教學報名，一組至少2人一起製作蓪草擺飾，此外，現場開放型男體驗香草料理，宣導家事分工的觀念；另在活動現場拍照上傳FB及打卡，可兌換50元活動抵用券1張，當日至花市內攤位購物折抵現金。

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