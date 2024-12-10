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新莊國中生因意外墜樓造成粉碎性骨折 圓融行善團馳援21萬

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
許誥（右一）向卓父表示，善款是由219位會員所捐助，左一為居間提報媒合的新北家防中心社工蔡孟翰。圖／新北市社會局提供
許誥（右一）向卓父表示，善款是由219位會員所捐助，左一為居間提報媒合的新北家防中心社工蔡孟翰。圖／新北市社會局提供

就讀新莊某國中的卓姓學生，於9月初晚間因意外墜樓，造成粉碎性骨折，經緊急送醫救治，因需自費負擔鋼釘鋼板，妹妹也因肺部纖維化氣切，一家醫療費負擔沉重，只有單親爸爸獨撐家計，經新北市家防中心提報媒合，圓融行善團以1人1千元接龍方式，募集21萬9千元，救助一家困境。

新北家防中心社工蔡孟翰表示，9月接獲通報，立即開案啟動訪視追蹤服務，發現卓的父母已離異，卓父從事工地工作，卓母在案發後有返家一起照顧卓生，但因卓生另一妹妹也生病，家中經濟僅賴卓父一人工作，收入有限，又每月需付房租1萬2千元，評估生活困窘，難以再負擔卓生的手術自負額，以及妹妹還須定期就醫的醫療費用。

卓父表示，小女兒2歲時曾罹患白血病，後來又因感冒造成肺炎，以致纖維化，必須氣切，目前就讀小四資源班。他因必須照顧兩名女兒，無法全心工作，以致收入頓減，更難以負擔大女兒額外的醫療開銷，感謝家防中心社工的幫忙，以及圓融行善團的救助。

圓融行善團團長許誥和團員葉坤陸、許世森、王素色、江明蓉和廖素玲等人，今天與社工一起到新莊卓童住處致贈善款，看到卓童坐在床上正在讀書，卓父說，希望能將進度趕回來。

蔡孟翰說，在案發後曾協助申請急難救助，另卓生妹妹領有身障生活補助，同時安排卓生接受心理諮商，希望身心趕快好起來，卓家生活亦能獲得改善。

許誥（右）將行善團1人1千元的捐贈名單及善款交由卓父簽收。圖／新北市社會局提供
許誥（右）將行善團1人1千元的捐贈名單及善款交由卓父簽收。圖／新北市社會局提供

妹妹 小女兒

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