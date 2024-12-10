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綠派奇兵苗博雅戰蔣萬安？藍營稱工具論：用來棒打出頭鳥

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
2026北市長選舉，傳出民進黨內有意與社民黨合作，推北市議員苗博雅挑戰現任台北市長蔣萬安。圖／聯合報系資料照片
2026北市長選舉，傳出民進黨內有意與社民黨合作，推北市議員苗博雅挑戰現任台北市長蔣萬安。圖／聯合報系資料照片

2026北市長選戰，傳民進黨有意推議員苗博雅挑戰蔣萬安。藍營人士認為，「這不是民主大聯盟2.0，是綠營內部矛盾檯面化」，藉由拋出苗博雅，相對想要挑戰大位的王世堅、吳思瑤「棒打出頭鳥」，提醒「老大還是賴清德」。

國民黨議員李明賢認為，拋出透過民主大聯盟推苗博雅出戰蔣萬安，應該是「工具論」提出來以修理自己人。但現在立委王世堅、吳思瑤動作多，包括王世堅先前是唯一綠委出席反廢死活動，也批小編「挺戒嚴文」不對，一切動作都在往「中間路線」修正；至於吳思瑤則是在立院黨團帶頭衝，往「激進路線」衝，也是為了能挑戰市長大位。

李說，現在民進黨內的這些人選活碰亂跳，看起來黨內競爭很活絡，但對賴清德鞏固領導權威來說，未必好事，所以放出一個民主大聯盟2.0訊息，是要提醒「王世堅、吳思瑤，你們要乖一點」，「提名還是掌握在我賴清德手上」，透過苗博雅修理黨內要爭取市長大位的人。

國民黨議員張斯綱則認為，民進黨拋出民主大聯盟派苗博雅出戰蔣萬安，應該是試探性訊息，透露民進黨下一次2026會以大聯盟概念打選戰，因過去民進黨黨籍市長人選，在台北市都不靈、無法勝選，所以找一些立場接近、非民進黨黨籍的人來挑戰蔣萬安，張認為，最後人選也未必是苗博雅，是要引出更多人選出來。

至於民眾黨2026北市長選戰會不會派人出來選？不具名白營人士說，目前還不確定。至於能否藍白合，這位白營人士說，以現在市府查五大案，能否藍白合的確也很難說；甚至國民黨過去在台北市的議員選舉也很難有討論空間，因過去國民黨地方議員提名策略，幾乎是提好提滿，如果議員提好提滿，市長就難有藍白合作空間。

民進黨 苗博雅 議員

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