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選北市有信心？ 苗博雅：市民不會只看顏色投票
2026年縣市長選舉，傳出民進黨內有意採2024年總統大選「民主大聯盟」策略，力拱社民黨議員苗博雅出戰台北市長，挑戰蔣萬安連任之路。苗博雅今下午受訪笑稱，「這時間被點名就是要被罵的」，自己現階段是北市議員，責任就是讓北市不斷進步，到了關鍵時刻誰要上場，誰都不知道，共識就是台灣隊要贏，帶領台北大步向前。
苗博雅表示，她是土生土長的台北人生活了37年，但歷任市長執政逐漸出現疲態和停滯，應找出讓台北大步向前的人，蔣萬安有很多優點如外型高大挺拔等，但在蔣領導下還有很多該發揮的未被充分利用，市民不會只看顏色投票，重點是政策說服台北市民，不是採在過去累積基礎上卻逐步停滯，讓競爭優勢流失，也是市民最大期盼。
「這個時間點被拉出來應該是都要準備被當箭靶要被罵」苗博雅笑稱，現在就是把自己位置守好，如同球隊一樣，每個人位置不同，關鍵時刻都不知道輪到誰上場為球隊打下分數，在深藍艱困選區任何點名行動就是要把人當箭靶攻擊，就像掩護對友或打下關鍵分數的人，當這樣角色她也沒關係，但最重要共識是台灣隊要贏。
苗博雅說，任何選舉爭取選民認同是大家可以接受，並透過公平機制找出最強候選人和挑戰者，但重點是關鍵打擊是誰，球隊該如何要贏球台灣隊要贏，現在職位是台北市議員，自己的責任就是讓台北市不斷進步。
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