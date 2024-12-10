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傳綠營找苗博雅選北市長？ 洪健益：一步好棋
2026百里侯前哨戰飄出煙硝，民進黨傳出將與大安區、社民黨北市議員苗博雅合作，推出苗參選市長迎戰蔣萬安。對此，民進黨北市議員洪健益今受訪表示，苗是一步好棋，但民進黨內有相關初選機制，也呼籲黨內想要選的人，趕快報名。
洪健益說，苗博雅肯定是好棋，具有人格特質且專業度夠，適合當市長候選人，不過民進黨內人才濟濟、很多人具有選市長條件，這時候被點名是不是被當箭靶則是見仁見智，「但我個人認為苗博雅是一步好棋。」
洪健益說，民進黨內有相關初選機制，大鳴大放、開大門走大路，不過據他了解現在還沒有討論到相關機制。
他也強調，民進黨與苗博雅合作的前提下，一定會有一套自己遊戲規則，所以呼籲想要選的人，不要擔心害怕，趕快報名，「選舉愈熱對民進黨愈有利。」
洪健益點名黨內市長人選，立委王世堅、北市議員簡舒培、行政院副院長鄭麗君雖然與北市沒有太大淵源，但北市在地民眾也會提到的人選，另外也有可能比較想選新北市的民進黨秘書長林右昌等人，都是好人才。
洪健益也開玩笑說，「我也會出來選！」隨後立刻補充是要選（投票）市長。
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