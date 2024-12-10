【重磅快評】盧秀燕能孵蛋 綠營只出一張嘴？

全台因12強奪冠掀起前所未有的棒球熱潮，台中市民進黨議員藉總質蹭熱度，並「修理」市府未大力推廣棒球運動，未料市長盧秀燕突襲式宣布要蓋國內第二顆巨蛋，且要拚在任內完成選址；這個宣布令中部人精神一振，對照綠委蔡其昌出一張嘴要辜仲諒在台中蓋大巨蛋，盧秀燕的格局顯已大勝整個民進黨政府。

民進黨議員江肇國、張家銨、蔡耀頡昨天聯合質詢重點集中棒球運動，指近年台中洲際棒球場舉辦多項國際賽事而被封為「世界棒球之都」，但世界棒球12強後，似乎讓台中「世界棒球之都」的美名褪色；他們還說，興建中的台中巨蛋僅容納1.5萬人，不符合棒球場標準，市府應優先規畫、盤點符合國際棒球比賽標準的大巨蛋。

民進黨議員要談棒球，但內容不著邊際，可能他們也沒有料到，市長盧秀燕有備而來。盧市長表示，6年前她上任時，台中沒有萬人以上場館，她承諾給一個巨蛋，目前台中巨蛋正在興建中，但時代一直在改變，中部需要一顆能打棒球的大巨蛋，不僅有觀光旅遊的經濟價值，對城市行銷更大有幫助，她承諾會拚在僅剩2年的任內完成選址。

盧秀燕拋出的震憾彈讓綠營議員一時不知如何招架，盧秀燕今天再出招，透露市府著手規劃大巨蛋已有一段時間， 目前正針對適當地點進行最後評估；盧秀燕還提出原則條件，包括土地面積約10到15公頃，大巨蛋設施要包含商場、旅館，還要考慮交通、財務問題，估計造價要4、500億，因此要有足夠誘因，選項包括自建、BOT或ROT等模式。

盧秀燕的大巨蛋計畫相當具體，大巨蛋造價不菲，財務規劃必須慎重，但如果不做就永遠是零。盧秀燕提出選址期程並展現擔當，的確令耳目一新。反觀，中央號稱明年體育部要掛牌，2027年預算要達200億元，對於中部的大巨蛋卻始終保持沉默，只由擔任職棒會長的立委蔡其昌發聲，不僅格局偏小，而且蔡其昌只對財團喊話，反而引來聯想。

蔡其昌確實比盧秀燕更早提出台中蓋大巨蛋的構想，但他卻點名中信辜仲諒「投資」蓋大巨蛋，理由是中信兄弟的主場在台中；蔡其昌還說，他曾代表中南部球迷拜託過行政院，考量中南部民眾面對天氣較炎熱、下雨等問題，卻沒有一個適合場地欣賞戶外表演或大型運動賽事，中南部真的亟須一個大巨蛋。

換句話說，蔡其昌曾貴為立法院副院長，他拜託行政院在中南部蓋一個大巨蛋，事實證明，過去八多年來，民進黨政府並無具體回應，即使賴清德信誓旦旦說要成立體育部，行政院也從未提過在中南部蓋第二個大巨蛋的想法，結果就是讓盧秀燕搶了這個頭彩。

蔡其昌見狀，只好換了口徑，表示他支持台中蓋第二顆大巨蛋，但相關球場設計可以交給球團，打造符合需求及特色的球場，講來講去還是財團，氣勢上已經被比下去。

盧秀燕說要拚大巨蛋，讓民進黨很吃味，並有綠營支持者酸盧，表示前任市長林佳龍早已選址完成，只是盧「逢龍必反」拖延再三，一事無成；但實情是台中巨蛋早在胡志強任內就有規劃，林卻堅持改到人口稠密地區，搞得藍綠都反對，空轉了四年，盧上任後回歸胡規劃的原址，市政府自籌預算還採國際競圖，並已於年初動土，步步維艱卻能拿出成績。

台北大巨蛋去年落成，當然有缺點要改善，民進黨不忘借題發揮，賴清德競選總部還開記者會痛批藍白一樣爛；曾幾何時，大巨蛋帶來棒球運動振興及演唱經濟並迎來讚歎；回過頭來，大家才發現藍白其實都有貢獻，但綠呢？從頭到尾，都只有出一張嘴，甚至一度卡蛋，什麼時候才能捲起袖子幹實事？