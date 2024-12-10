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里長憂南北環施工交通黑暗 捷運局：施工前辦說明會勘

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
捷運環狀線南環段CF670區段標工程。圖／台北捷運局提供
捷運環狀線南環段CF670區段標工程。圖／台北捷運局提供

捷運環狀線南北環今年12月初完成決標，捷運局將於民國114年第一季動工，針對里長擔憂造成交通打結，捷運局表示，已有請道安相關委員審議交維計畫，也會在施工前舉辦說明會，也會配合人行道消減、保留足夠車道寬度配置等計畫。

台北市捷運局一工處長陳建宏說，南北環交通維持計畫，請道安會報聘請專家委員在民國111年6月審議確定，後續施工會依照計畫辦理，也會在施工前舉辦說明與交維會勘，每次交維變動時，也將邀集各相關管轄單位辦理會勘確認，並向鄰里各社區、學校宣導。

陳建宏說，為了降低南北環施工對交通影響，配合人行道削減，留設足夠車道寬度及配置。工區及周邊沿線重要路口增加義交人員配置。工區內重要節點設置監視系統，以即時監控回應。

同時，配合設置改道路標告示牌，提前引導車流改道，規畫大區域交通疏導計畫，以疏導車流，南環段部分將辦理試院路4巷拓寬工程，於完成後再辦理捷運車站施工。

另外，針對北環段士林中正路的Y24站點施工壅塞，陳建宏說明， Y24站位在社正公園內尚不影響附近交通，至於士林區承德路以東中正路則是袋式儲車軌連續壁施工，已於施工前辦理施工前說明會，並向鄰里各社區、學校宣導。

陳建宏說，該路段於民國113年10月架設圍籬，對於交通壅塞情形已多次與里長及交通單位現場研議改善，加強交通改道標示、調整路面標線及號誌時相秒數等，目前觀察壅塞情形已有所改善。

捷運局補充，南北環段全線長約20.66公里，共設18座地下車站，預計民國120年6月完工，橫跨雙北新莊、區，從蘆洲、士林、內湖、公館及政大等區，車程比現在節省近20分鐘。

捷運環狀線北環段CF690A及CF690B區段標工程。圖／台北捷運局提供
捷運環狀線北環段CF690A及CF690B區段標工程。圖／台北捷運局提供

人行道 捷運環狀線 車道

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